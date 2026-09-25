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Carney: “Il Canada ha valutato il rischio di un’invasione americana”

Il capo del governo canadese parla di gestione del rischio e non esclude di aver analizzato ipotesi militari

di Redazione - 25 Settembre 2026

Il governo canadese si è preparato anche alla possibile invasione da parte degli Stati Uniti. A rivelarlo è il premier Mark Carney, in un’intervista al New York Times, interpellato sulle minacce di Donald Trump di trasformare il Canada nel 51° stato dell’Unione.

Carney non ha confermato esplicitamente l’esistenza di piani operativi, ma ha lasciato intendere di aver esaminato l’ipotesi di un’azione militare statunitense. “Credo che ricoprendo certi ruoli si abbia la responsabilità di prendere in considerazione rischi remoti ed estremi. È gestione del rischio, sarebbe irresponsabile non farlo”, ha spiegato. Parole che fotografano un clima di tensione crescente tra Ottawa e Washington, mentre il premier insiste sulla necessità di prepararsi anche agli scenari più radicali.

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