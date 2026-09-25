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Roberto Cavalli conquista la Milano Fashion Week tra sensualità e richiami agli anni Duemila – FOTO

Roberto Cavalli incendia la Milano Fashion Week con una collezione Primavera/Estate 2027 audace e sensuale, tra pelle, animalier e richiami allo stile iconico della Maison.

di Roberta Rizzo - 25 Settembre 2026

La Milano Fashion Week 2026 accende i riflettori sulla nuova collezione Roberto Cavalli Primavera/Estate 2027. Fausto Puglisi porta in passerella una proposta energica e sensuale, che recupera alcuni dei codici più riconoscibili della Maison e guarda con nostalgia ai primi anni Duemila.

Le foto della sfilata

Roberto Cavalli, una collezione audace e sensuale

La nuova collezione punta su uno stile deciso e massimalista. I look combinano diversi elementi protagonisti, tra lavorazioni elaborate, dettagli animalier, pelle e silhouette studiate per esaltare il corpo. Non manca inoltre il richiamo allo spirito folk e rock che da sempre accompagna l’universo Cavalli.

Tra le proposte spiccano shorts e top in pelle con intagli, abiti sensuali e capi dall’estetica immediatamente riconoscibile. Anche le acconciature, voluminose e dall’effetto selvaggio, contribuiscono a rafforzare l’atmosfera dello show.

Grande attenzione anche agli ospiti in prima fila. Cardi B ha scelto un abito personalizzato con corsetto, mentre Chiara Ferragni ha indossato un minidress verde menta con stampa pitonata. Presenti anche Diletta Leotta e Loris Karius, Federica Panicucci, Clara Soccini, Anna Pepe, Alessandra Amoroso e Noemi.

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