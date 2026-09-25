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Uragano Polo, il Messico nella morsa della tempesta, allerta per la Bassa California

L’uragano non molla la presa e punta la Bassa California, entro una settimana dovrebbe toccare terra con una categoria 2

di Gianluca Pascutti - 25 Settembre 2026

@ANSAfoto

L’uragano Polo continua a seminare paura lungo la costa pacifica del Messico. Il potente ciclone tropicale ha già mostrato tutta la sua forza con mareggiate eccezionali, raffiche di vento violentissime e piogge torrenziali che stanno interessando diverse aree del Paese. Le immagini arrivate dalle zone costiere raccontano una situazione complessa. Il mare agitato ha invaso lungomari e spiagge, mentre le onde si sono infrante con forza sulle infrastrutture vicine alla costa. Le autorità mantengono alta l’attenzione e invitano la popolazione a seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Polo resta un uragano molto pericoloso

Nelle ultime ore Polo ha raggiunto livelli di intensità estremamente elevati nel Pacifico orientale. Il sistema si è mosso parallelamente alla costa messicana, rimanendo vicino ad alcune delle aree più esposte del versante occidentale. I venti associati al ciclone hanno superato i 250 chilometri orari durante la fase più intensa. Questo valore colloca il fenomeno tra gli eventi meteorologici più significativi della stagione degli uragani nel Pacifico. La combinazione tra vento, moto ondoso e precipitazioni rappresenta il principale fattore di rischio per le comunità costiere.

Piogge intense e rischio di alluvioni

Oltre alla forza del vento, le preoccupazioni maggiori riguardano le precipitazioni. Le piogge abbondanti possono infatti provocare rapidi allagamenti nelle aree urbane e aumentare il rischio di frane nelle zone collinari e montuose. Le mareggiate stanno inoltre causando erosione costiera e condizioni molto pericolose per la navigazione. In diverse località le autorità hanno adottato misure preventive per limitare l’accesso alle aree più esposte. La situazione resta in costante evoluzione e viene monitorata con attenzione dagli esperti.

La traiettoria prevista nelle prossime ore

Secondo le ultime proiezioni, l’uragano Polo dovrebbe spostarsi progressivamente verso l’oceano aperto nelle prossime ore. Successivamente il ciclone potrebbe curvare verso nord-ovest, mantenendo sotto osservazione l’area della penisola della Bassa California. Durante questo percorso il sistema potrebbe perdere parte della sua intensità. Tuttavia, continuerà a rappresentare una minaccia per le regioni interessate dal suo passaggio. Gli esperti sottolineano che anche un indebolimento della tempesta non elimina il rischio di forti piogge, mareggiate e venti dannosi.

Possibile approdo come uragano di categoria 2

Le previsioni indicano che Polo potrebbe raggiungere la Bassa California all’inizio della prossima settimana come uragano di categoria 2. Si tratta comunque di una classificazione capace di provocare danni rilevanti, soprattutto nelle zone costiere e nelle aree più vulnerabili. Per questo motivo le autorità continuano a invitare residenti e turisti alla prudenza.

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