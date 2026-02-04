Sport

Cerimonia di Apertura Milano Cortina 2026: quando e dove vederla

di Andrea Scarso - 4 Febbraio 2026

La Cerimonia di Apertura Milano Cortina 2026 segnerà ufficialmente l’inizio dei Giochi Olimpici Invernali venerdì 6 febbraio, con un evento pensato per unire spettacolo, sport e identità italiana. Il cuore della serata sarà Milano, che ospiterà lo show principale in uno dei luoghi simbolo della città, mentre l’intera cerimonia sarà seguita in diretta televisiva in Italia.

Un appuntamento atteso, che punta a distinguersi per formato e visione, aprendo un’Olimpiade che guarda al futuro senza rinunciare alle proprie radici.

Un grande evento allo Stadio di San Siro

La cerimonia si svolgerà nello storico Stadio San Siro di Milano trasformato per l’occasione in un grande palcoscenico olimpico. Qui prenderà forma lo spettacolo principale, con la sfilata delle delegazioni e i momenti più simbolici dell’apertura dei Giochi.

L’inizio è previsto per le ore 20, in una serata che unirà sport, musica e narrazione visiva, pensata per un pubblico trasversale.

I protagonisti dello spettacolo

Sul palco saliranno artisti di primo piano della scena italiana e internazionale. Tra i nomi annunciati figurano Mariah Carey, Laura Pausini e il tenore Andrea Bocelli.

Accanto alla musica, spazio anche al racconto e alla performance, con la partecipazione di volti noti del cinema e dello spettacolo italiano. La cerimonia è prodotta da Balich Wonder Studio, con l’obiettivo, spiegano gli organizzatori, di proporre uno show inclusivo e riconoscibile, capace di raccontare l’Italia contemporanea.

Due città, un solo momento simbolico

Una delle novità più significative della Cerimonia di Apertura Milano Cortina 2026 sarà l’accensione simultanea di due bracieri olimpici.

Il primo sarà a Milano, all’Arco della Pace, il secondo a Cortina d’Ampezzo, in Piazza Dibona.

Un gesto simbolico che rappresenta l’anima “diffusa” dei Giochi, pur mantenendo Milano come fulcro dell’evento inaugurale.

I numeri della Cerimonia di Apertura

Come da tradizione, molti dettagli restano riservati, ma i numeri danno la misura dello spettacolo:

circa 1.200 performer volontari coinvolti

coinvolti un cast proveniente da 27 Paesi

oltre 500 musicisti per le colonne sonore

per le colonne sonore 1.400 costumi e circa 1.000 oggetti di scena

Il braciere di Milano, realizzato in metallo, pesa 4,5 tonnellate ed è stato progettato come elemento scenografico centrale.

Dove vedere la Cerimonia di Apertura in TV in Italia

In Italia, la Cerimonia di Apertura Milano Cortina 2026 sarà trasmessa in diretta televisiva grazie ai diritti detenuti da RAI e Warner Bros. Discovery.

Una copertura pensata per garantire la massima accessibilità al pubblico italiano, sia in TV che online.

Leggi anche: Milano-Cortina, Malagò “Mattarella e il Governo sempre accanto a noi”