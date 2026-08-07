Esteri

Ceuta, una prossima invasione? Cosa sta succedendo

Il governo minimizza le voci di una prossima e massiccia traversata a nuoto dal Marocco

di Angelo Vitale - 7 Agosto 2026

Allarme Ceuta prima di Ferragosto: l’inchiesta di Maldita.es, il ruolo del Cni e la morsa della disinformazione.

Ceuta: una nuova invasione?

La frontiera meridionale dell’Unione Europea continua ad essere in primo piano. Al centro dell’attenzione Ceuta, l’exclave spagnola in territorio nordafricano. Da qualche giorno tornata al centro di un coordinamento digitale che starebbe spingendo centinaia di persone a tentare la traversata a nuoto dalle coste del Marocco.

Un fenomeno alimentato da una complessa rete di messaggistica social, inchieste giornalistiche sul campo e un acceso scontro istituzionale tra i servizi segreti di Madrid e il governo spagnolo.

L’inchiesta sul campo di Maldita: cosa succede nelle chat clandestine

A rivelare la portata e le modalità organizzative di questa nuova chiamata all’azione è stata un’inchiesta condotta dalla piattaforma di fact-checking spagnola Maldita.es.IInfiltrandosi in 4 gruppi WhatsApp, 10 gruppi Facebook e monitorando oltre 50 profili Instagram, i reporter di Maldita.es hanno documentato un fitto tam-tam digitale focalizzato inizialmente attorno alla data simbolica del 15 agosto.

Tra gli slogan e i tag più diffusi nei video e nei post si legge l’espressione “Il 15 agosto tutto avrà un senso” o la condivisione di immagini con la data impressa.

Dall’analisi delle conversazioni emergono dettagli operativi e un elevato livello di organizzazione.

La logistica e l’attrezzatura

Gli utenti si scambiano consigli pratici e immagini sull’uso di mute in neoprene, pinne, ganci artigianali, cinture di galleggiamento e persino piccole imbarcazioni gonfiabili per sostenere il tragitto a nuoto.

La disinformazione strategica

Nel dibattito interno viene fatta leva su notizie false e interpretazioni distorte della recente giurisprudenza spagnola. In particolare, nei gruppi circolano affermazioni secondo cui la Commissione Europea garantirebbe un asilo automatico. O che per chi entra a nuoto “non vi sia possibilità di respingimento immediato”.

L’effetto “anticipo”

Negli ultimi giorni, la forte risonanza mediatica e del timore che le forze di polizia aumentino la sorveglianza per il 15 agosto. E quindi diversi partecipanti stanno discutendo l’opportunità di anticipare il tentativo prima di Ferragosto, per non perdere l’effetto sorpresa.

Il cortocircuito istituzionale: le rivelazioni di Cadena e gli avvisi del Cni

La vicenda delle chat si intreccia a doppio filo con un vero e proprio scontro politico all’interno degli apparati di sicurezza di Madrid.

Il network radiofonico Cadena Ser rivela fonti del Centro Nacional de Inteligencia, i servizi segreti spagnoli. Hanno confermato di aver inviato diversi avvisi e note informative al ministero dell’Interno sulla possibilità di massicci tentativi di ingresso a nuotoo verso Ceuta.

Le stesse fonti di intelligence attribuiscono “piena credibilità” alle campagne di mobilitazione virali individuate sui social.

Tuttavia, il quadro istituzionale resta diviso.

La versione del governo

Il ministero dell’Interno ha minimizzato l’esistenza di report d’allarme formali precedenti agli eventi, parlando piuttosto di un’incessante attività di monitoraggio e prevenzione delle reti di traffico di esseri umani.

Lo scenario giuridico

A soffiare sul fuoco è stata anche la diffusione delle notizie riguardanti la sentenza del Tribunal Supremo spagnolo in materia di respingimenti in frontiera, strumentalizzata dalle reti informali per convincere i giovani a intraprendere il viaggio.

Le misure di contenimento e l’escalation alle barriere marittime

Di fronte al rischio di una pressione migratoria imminente prima del weekend di Ferragosto, sia la Spagna che il Marocco hanno innalzato il livello di allerta sul perimetro di Fnideq e Tarajal.

La Guardia Civil ha posizionato barriere pneumatiche galleggianti estese per centinaia di metri nello specchio d’acqua antistante il confine. E intende interdire i passaggi a nuoto per scoraggiare i tentativi di traversata coordinati via chat.