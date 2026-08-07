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Crans Montana, “Ue si costituisca parte civile”

La richiesta dell'europarlamentare Isabella Tovaglieri: "Le istituzioni non possono restare in silenzio"

di Giovanni Vasso - 7 Agosto 2026

La Lega chiede alla Commissione di costituire parte civile pure la Ue nel procedimento sulla strage di Crans Montana. Una risposta che rilancia dopo il “no” giunto dai magistrati svizzeri alla richiesta presentata dall’Italia. La proposta è arrivata dall’eurodeputata Isabella Tovaglieri che richiama Bruxelles a quello che sarebbe un impegno importante per dare un segnale, non solo politico, sulla vicenda del Constellation, che ha insanguinato, indignato e commosso, tutto il Vecchio Continente.

Crans Montana, “Ue si costituisca parte civile”

“L’Italia e l’Ue sono a pieno titolo parti lese nella tragedia di Crans-Montana: il governo italiano fa bene a non arrendersi ed insistere nella richiesta di costituzione di parte civile nel processo”, ha esordito Tovaglieri. Che ha aggiunto: “Ho chiesto ufficialmente alla Commissione europea di costituirsi parte civile insieme all’Italia. Non è solo un atto di giustizia e di vicinanza alle famiglie, ma un passo sacrosanto sul piano legale”. Le ragioni sono nette.

La Lega invita Bruxelles a prendere parte

Le ragioni addotte da Tovaglieri per spingere l’Ue a costituirsi parte civile sono tante: “A Crans-Montana hanno perso la vita ragazzi di cinque Paesi diversi, tra cui sei giovani italiani, e ben 21 Stati sono intervenuti per prestare soccorso. Di fronte a costi umani, sociali ed economici incalcolabili, le istituzioni non possono rimanere semplici spettatrici: hanno il dovere morale e politico di far valere la propria voce in aula”.

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