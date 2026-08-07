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«Denunciati per la limonata», la storia dei tre ragazzini di Pradamano che volevano comprarsi il Ciao

Il banchetto della limonata nel cuore di Pradamano e la denuncia dell’uomo misterioso

di Marzio Amoroso - 7 Agosto 2026

contenuto generato con AI

A Pradamano, in provincia di Udine, tre ragazzini di 12-13 anni con la passione per la meccanica, hanno deciso di passare l’estate in modo diverso. Nel cortile di casa, a pochi passi dalla piazza, hanno allestito un piccolo banchetto con limonata fresca. Nessun listino prezzi fisso, solo offerta libera per chi si fermava a bere o a fare due chiacchiere.

L’obiettivo era mettere da parte i soldi per comprare un Piaggio Ciao usato, il motorino simbolo di intere generazioni. L’iniziativa, genuina e spontanea, ha subito attirato l’attenzione dei residenti e dei passanti, diventando in poche ore un piccolo caso locale.

Dal sogno del motorino alla denuncia

Il banchetto dei tre ragazzi ha funzionato. In poco tempo erano riusciti a raccogliere circa 100 euro, tra curiosi, amici e vicini di casa. La scena dei giovani dietro al tavolo, con bicchieri di limonata ha colpito molti, tanto da finire anche sui social. Poi è arrivata la svolta inattesa. Un passante ha presentato una denuncia alla polizia locale, segnalando la vendita di bevande senza le necessarie autorizzazioni. I vigili sono intervenuti, hanno parlato con i ragazzi e hanno contestato la mancanza dei permessi per la somministrazione di bevande su suolo pubblico. Il banchetto è stato smontato e l’iniziativa interrotta.

La reazione dei ragazzi e dei genitori

Uno dei tre ha raccontato di essere rimasto dispiaciuto, ma non spaventato dall’arrivo dei vigili. Per loro era un’iniziativa semplice e sincera, pensata per imparare il valore del denaro e inseguire il sogno del Piaggio Ciao senza pesare sulle famiglie. Dopo l’accaduto, molte persone si sono offerte di avviare una raccolta fondi per sostenere i ragazzi e permettere loro di continuare nel rispetto delle regole. L’ondata di solidarietà ha colpito i giovani, che però hanno scelto di rifiutare l’aiuto, spiegando che il loro percorso proseguirà comunque. Vogliono guadagnare quei soldi da soli, magari con piccoli lavoretti in paese come la consegna dei giornali nel comune di Pradamano o la cura delle aree verdi, trasformando la vicenda della limonata in una lezione di autonomia e responsabilità.

Il nodo delle autorizzazioni e delle regole

Negli anni Ottanta nessuno avrebbe mai pensato di denunciare tre ragazzini per un banchetto improvvisato. In ogni paese c’erano bambini che vendevano limonate, giornalini, figurine, sassi decorati e soldatini, imparando a stare al mondo con creatività e spirito d’iniziativa. Oggi invece un semplice tavolino con la limonata scatena burocrazia e diffidenza, come se la spontaneità fosse diventata un problema. Difendere questi gesti significa difendere la libertà di crescere, provare, sbagliare e costruire qualcosa con le proprie mani. Il punto centrale della vicenda riguarda le norme sulla vendita di alimenti. Anche quando si parla di offerta libera, la somministrazione di cibo e bevande richiede permessi amministrativi e requisiti igienico‑sanitari precisi.

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