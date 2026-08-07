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Diomandé al Real Madrid: colpo da 140 milioni

Nel giro di pochissime stagioni, è passato dai settori giovanili africani alle luci della Bundesliga, fino a diventare uno dei calciatori più pagati di sempre a soli 19 anni

di Daniel Walker - 7 Agosto 2026

Yan Diomandé

Real Madrid, colpo da 140 milioni: ufficializzato l’acquisto del fenomeno Yan Diomandé dal Lipsia.

Diomandé al Real

Il Real Madrid mette a segno uno dei colpi di mercato più onerosi e strategici della propria storia recente. Il club spagnolo ha ufficializzato l’ingaggio di Yan Diomandé.

Il talento ivoriano classe 2007, prelevato a titolo definitivo dal RB Lipsia per una cifra monstre che testimonia la cieca fiducia dei Blancos nel suo potenziale.

L’attaccante diciannovenne ha sottoscritto un contratto a lunghissimo termine di sette anni, legandosi alla Casa Blanca fino al 30 giugno 2033.

Le cifre dell’affare: un investimento da capogiro

La trattativa si è conclusa sulla base di un pacchetto economico complessivo pari a 140 milioni di euro. Di 125 milioni di euro versati direttamente nelle casse del Lipsia, la parte fissa. Di 15 milioni di euro, un bonus legato al raggiungimento di obiettivi personali e di squadra.

L’operazione posiziona il giovane ivoriano ai vertici dei trasferimenti più cari nella storia del calcio globale, confermando la linea societaria del Real. Il proposito, anticipare la concorrenza internazionale investendo cifre record sui profili destinati a segnare il prossimo decennio.

Chi è Yan Diomandé: il nuovo gioiello dell’attacco madridista

Nato nel 2007 e dotato di un repertorio atletico e tecnico fuori dal comune, Yan Diomandé si è imposto all’attenzione mondiale. Con la maglia del RB Lipsia ha mostrato una precocità impressionante nel calcio professionistico.

Attaccante moderno, rapido e devastante negli spazi, Diomandé abbina una strabiliante accelerazione a una grande freddezza sotto porta e a una notevole abilità nel puntare e saltare l’uomo nell’uno contro uno.

Pur prediligendo agire da attaccante esterno per rientrare e calciare, sa ricoprire tutti i ruoli del fronte offensivo. Una caratteristica che gli permetterà di integrarsi perfettamente con le altre stelle del reparto d’attacco delle Merengues.

Curiosità sull’acquisto shock dei Blancos

Nel giro di pochissime stagioni, Diomandé è passato dai settori giovanili africani alle luci della Bundesliga, fino a diventare uno dei calciatori più pagati di sempre a soli 19 anni.

L’accordo di sette anni fino al 2033 rappresenta la massima durata contrattuale consentita dalle normative, a dimostrazione di come la dirigenza di Chamartín lo ritenga un pilastro fondamentale su cui costruire i successi del prossimo decennio.