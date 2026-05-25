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Champions fuori Milan e Juve, favola Como, festa Roma

Allegri ora libero di prendere il posto di Conte a Napoli?

di Dave Hill Cirio - 25 Maggio 2026

Milan e Juve fuori dalla Champions, favola Como e Roma in festa. Allegri verso Napoli? Il verdetto finale della Serie A: mentre l’Inter aveva già festeggiato il suo 21esimo scudetto, l’ultima giornata ha regalato un ultimo ribaltone che ha ridisegnato la griglia per la prossima Europa che conta, tra crolli inaspettati e miracoli sportivi.

Disastro Milan e Juve: la Champions è un miraggio

Il clamore più grande arriva da San Siro, dove il Milan ha ufficialmente mancato la qualificazione in Champions League. Ai rossoneri sarebbe bastata una vittoria contro un Cagliari già salvo, ma il campo ha sancito un incredibile 1-2 a favore dei sardi, condannando la squadra di Massimiliano Allegri al quinto posto e alla prossima Europa League.

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Non va meglio alla Juventus, che chiude una stagione fallimentare al sesto posto. I bianconeri, reduci da un surreale derby della Mole iniziato in ritardo per gravi scontri, non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 contro il Torino, scivolando definitivamente fuori dalle prime quattro posizioni.

Il ritorno della Roma e lo storico traguardo del Como

A fare festa è la Roma di Gasperini, che grazie al successo per 2-0 sul campo del Verona torna in Champions League dopo sette anni di assenza. I giallorossi chiudono al terzo posto, trascinati da un Dybala in versione “onnipotente”.

Tuttavia, la vera “favola” porta il nome del Como 1907. Sotto la guida tattica di Cesc Fàbregas, i lariani hanno battuto 4-1 la Cremonese, centrando una storica prima qualificazione in Champions League al loro primo anno dal ritorno in massima serie. Un progetto che ha unito il calcio d’avanguardia a una strategia di lifestyle unica, portando il club tra i colossi d’Europa.

Toto-panchine: Allegri-Napoli, il matrimonio si farà?

L’uscita di scena dei big apre scenari infuocati per il calciomercato allenatori. Antonio Conte ha ufficializzato il suo addio al Napoli, parlando di un ciclo terminato dopo la vittoria contro l’Udinese che è valsa il secondo posto. Il nome caldissimo per sostituirlo è proprio quello di Massimiliano Allegri.

Indiscrezioni avevano già parlato di una “cena segreta” e di un’offerta concreta del ds partenopeo Manna per portare l’attuale tecnico del Milan all’ombra del Vesuvio.

Nel frattempo, su Conte potrebbe aleggiare l’ombra della Roma, qualora il rapporto tra Gasperini e la dirigenza dovesse incrinarsi nonostante il successo europeo.

Cronaca nera a Torino: ultras, feriti e ricatti

La giornata è stata macchiata da una coda violenta durante il derby torinese. Gli scontri nel pomeriggio tra ultras granata e bianconeri hanno portato al ferimento grave di un uomo, ricoverato in codice rosso per un trauma cranico.

La tensione è sfociata in un vero e proprio “ricatto” degli ultras ai giocatori: i tifosi bianconeri hanno esplicitamente chiesto alla squadra di non scendere in campo in segno di protesta dopo gli incidenti. La partita è iniziata con oltre un’ora di ritardo, alle 21.45, in un clima surreale che ha condizionato pesantemente l’andamento del match.