Champions League, stasera Juventus-Benfica: orario e dove vederla

di Emily Gabrielli - 21 Gennaio 2026

Serata di Champions League per la Juventus che stasera, mercoledì 21 gennaio, ospita il Benfica all’Allianz Stadium nella settima giornata della fase campionato. Una sfida delicata e importante per entrambe le squadre, che arriva in un momento chiave della competizione e può risultare decisiva in ottica qualificazione.

I bianconeri, guidati da Luciano Spalletti, hanno raccolto finora 9 punti nel nuovo format della Champions e puntano a conquistare gli ultimi risultati utili per mettere al sicuro almeno l’accesso ai playoff. Una vittoria davanti al proprio pubblico permetterebbe alla Juve di avvicinarsi con maggiore serenità all’ultima giornata, evitando calcoli e combinazioni pericolose. Lo Stadium si prepara quindi a una serata europea di grande intensità, con la squadra chiamata a confermare i segnali positivi mostrati nelle ultime uscite.

Situazione più complessa per il Benfica di José Mourinho, fermo a quota 6 punti. I portoghesi sono obbligati a fare risultato per restare pienamente in corsa e non compromettere il cammino europeo. Per questo motivo è attesa una squadra aggressiva e compatta, pronta a giocarsi le proprie chance anche lontano da Lisbona, facendo leva sull’esperienza internazionale del suo allenatore e su un attacco rapido e tecnico.

Stasera Juventus-Benfica: orario, probabili formazioni e dove vederla

Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21. Spalletti dovrebbe confermare il 3-4-2-1, con Di Gregorio tra i pali e il terzetto difensivo composto da Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo spazio a McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso, mentre sulla trequarti agiranno Miretti e Yildiz, a supporto dell’unica punta David.

Il Benfica risponde con il 4-2-3-1: Trubin in porta, linea difensiva con Dedić, Silva, Araujo e Dahl, Aursnes e Rios in mediana, mentre sulla trequarti agiranno Prestianni, Barreiro e Lopes Cabral, alle spalle dell’attaccante Pavlidis.

La partita Juventus-Benfica sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video, accessibile tramite app su smart TV, dispositivi mobili, console e computer. Una notte europea che promette spettacolo e punti pesanti per il futuro di entrambe.