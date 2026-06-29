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Changan amplia la gamma con la Deepal S05 Ultra Hybrid, debutto al Mimo 2026

di Italpress - 29 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – Changan ha scelto il Mimo 2026 per presentare in anteprima al pubblico italiano Changan Deepal S05 Ultra Hybrid, primo modello dotato della nuova tecnologia Ultra-Hybrid. Il Brand porterà inoltre all’Autodromo Nazionale di Monza la sua gamma per l’Italia e offrirà al pubblico la possibilità di testare i SUV elettrici Changan Deepal S05 e Changan Deepal S07.Giunto alla 5a edizione, Mimo Milano Monza Motor Show rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del panorama automotive italiano e internazionale: il grande festival motoristico open-air, dal 26 al 28 giugno, ha trasformato l’Autodromo Nazionale Monza in un punto di riferimento per appassionati, collezionisti, aziende e operatori del settore. La presenza di Changan al Mimo 2026 conferma la volontà del Brand di consolidare la propria crescita nel mercato italiano, promuovendo una visione di mobilità tecnologicamente avanzata, sostenibile e costruita sulle reali esigenze di una nuova generazione di automobilisti.Venerdì 26 giugno, giornata inaugurale di Mimo 2026, alle ore 10, presso il suo stand nel paddock 1, Changan ha presentato in anteprima Changan Deepal S05 Ultra Hybrid, primo modello che porta al debutto la nuova tecnologia Ultra-Hybrid di Changan. Un prodotto progettato per l’Europa, strategico per il mercato italiano, pensato per conciliare una guida urbana a basse emissioni con i viaggi su lunghe distanze.Sempre venerdì 26, subito dopo la Mimo Parade, a partire dalle ore 11, Changan è stata di nuovo protagonista all’interno della Journalist Parade, sfilando sul circuito di Formula 1 dell’Autodromo Nazionale Monza con Changan Deepal S05 e Changan Deepal S07, SUV elettrici, tecnologici e dotati di un design all’avanguardia, progettati presso il Changan Design Center Europe di Torino.Per tutta la durata dell’evento, da venerdì 26 fino a domenica 28, dalle 9 alle 19, Changan ha offerto a tutti i visitatori di Mimo 2026 l’opportunità di conoscere da vicino i propri prodotti anche attraverso attività di test drive di Changan Deepal S05 e Changan Deepal S07.“La presenza al Mimo rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita di Changan in Italia” ha dichiarato Giuseppe Graziuso, Direttore Vendite e Sviluppo Rete per Changan in Italia. “Con il debutto della nuova Changan Deepal S05 Ultra Hybrid, ampliamo ulteriormente la nostra offerta, affiancando ai nostri modelli 100% elettrici una tecnologia capace di rispondere alle diverse esigenze di mobilità dei clienti.Changan Deepal S05 Ultra Hybrid interpreta in modo concreto la transizione verso una mobilità a basse emissioni, combinando l’efficienza della guida elettrica con la libertà di percorrenza richiesta da molti automobilisti. Tra i suoi principali punti di forza: oltre 1.000 km di autonomia complessiva, emissioni di CO2 di 47 g/km, consumi pari a 2,03 lt/100km e ricarica rapida dal 30% all’80% in soli 15 minuti. Il mercato italiano è strategico per il nostro sviluppo e continuiamo a investire per costruire una presenza solida, attraverso una rete commerciale in espansione e prodotti progettati per rispondere alle esigenze dei nostri clienti.” Changan Deepal S05 Ultra Hybrid è il primo modello che porta al debutto la nuova tecnologia Ultra-Hybrid di Changan, progettata per conciliare la guida urbana a basse emissioni con i viaggi su lunghe distanze. Il sistema di propulsione combina un motore elettrico sincrono a magneti permanenti (PMSM) da 172 kW (234 CV) con un motore a benzina a quattro cilindri da 1,5 litri e 63 kW (86 CV). Erogando una potenza complessiva massima di 190 kW (258 CV), il sistema è in grado di coniugare prestazioni ed efficienza, e offre un’autonomia in modalità elettrica fino a 100 chilometri e un’autonomia complessiva di 1.060 chilometri.Il motore elettrico è alimentato da una batteria al litio-ferro-fosfato (LFP) da 18,4 kWh, che si ricarica con una potenza massima di 11 kW in corrente alternata e, di serie, supporta la ricarica rapida fino a 55 kW, passando dal 30% all’80% in soli 15 minuti. Anche la funzione Vehicle-to-Load (V2L) è inclusa nella dotazione di serie.Changan Deepal S05 Ultra Hybrid è stata ottimizzata per garantire un basso consumo di carburante, raggiungendo un valore di 2,03 litri ogni 100 chilometri nel ciclo WLTP Weighted Combined. A batteria scarica, il consumo è di 5,4 litri ogni 100 chilometri.Il passo di 2,880 metri e la lunghezza di 4,598 metri garantiscono un eccezionale spazio per le gambe per i passeggeri posteriori. Il bagagliaio posteriore offre un volume di 552 litri. La capacità massima di traino è pari a 1,6 tonnellate. La gamma in Italia si articola in due versioni, Pro e Max, con dotazioni di serie molto complete.Come per tutti i modelli Changan in Europa, anche per Changan Deepal S05 Ultra Hybrid è prevista una garanzia solida e completa: una garanzia sul veicolo di sette anni o 160.000 chilometri e una garanzia di otto anni o 200.000 chilometri sui componenti del sistema elettrico.Disponibile con offerte di finanziamento e di leasing, per clienti privati e aziende, è già ordinabile in Italia presso la Rete di Vendita Changan. Per il periodo di lancio, la versione Pro è disponibile ad un prezzo promozionale di 29.490 euro, con optionals inclusi. In aggiunta, l’offerta di leasing prevede una rata estremamente competitiva a partire da 198  al mese, oltre alla possibilità, al termine del periodo, di riscattare o meno il veicolo.

– Foto ufficio stampa Changan Italia –(ITALPRESS).