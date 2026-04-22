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Chi è Vladimir Solovyov: il “passato Usa”, i soldi di Putin, le ville in Italia

Dagli Stati Uniti a Mosca, le vacanze nel nostro Paese: ritratto di un "inquisitore di Stato"

di Angelo Vitale - 22 Aprile 2026

Da qualche giorno autore di gravissimi insulti alla premier Giorgia Meloni, Vladimir Rudolfovič Solovyov è divenuto ora noto anche nel nostro Paese.

Chi è Solovyov

Vladimir Solovyov, però, da tempo rappresenta uno dei casi di studio più emblematici della comunicazione politica e della guerra ibrida contemporanea. Da anni colonna portante del palinsesto di Russia-1, non è un semplice giornalista, ma il principale “agitatore di Stato” del Cremlino. E con il nostro Paese ha un “conto aperto” che precede questi ultimi episodi.

Analizzare la sua parabola significa cominciare a comprendere, attraverso la sua figura, la trasformazione della Russia stessa. Da nazione che guardava all’Occidente negli anni ’90 a potenza che oggi lo definisce “nemico esistenziale”.

Dalle aule dell’Alabama ai talk show di Mosca

Nato a Mosca nel 1963, Solovyov possiede un background che stride con la sua attuale retorica anti-occidentale. Dopo una laurea in economia, nel 1990 si trasferì negli Stati Uniti, insegnando alla University of Alabama a Huntsville.

In quegli anni, era un fautore del libero mercato e dell’imprenditoria, un’esperienza che gli ha permesso di acquisire una profonda conoscenza dei meccanismi mentali e culturali dell’Occidente, oggi utilizzati per distorcerne l’immagine a uso e consumo del pubblico russo.

Il suo ritorno in patria ha coinciso con l’ascesa di Vladimir Putin, segnando l’inizio di una metamorfosi ideologica radicale.

Il rapporto con Putin: dall’intervista alla “funzione di Stato”

Il legame tra Solovyov e Putin è profondo e consolidato da oltre vent’anni di fedeltà mediatica. Solovyov è uno dei pochi giornalisti ad avere accesso diretto e frequente al presidente, che ha intervistato in numerose occasioni cruciali, trasformando il colloquio giornalistico in un atto di celebrazione del potere.

Dal 2018 conduce il programma “Mosca. Cremlino. Putin.”, una trasmissione interamente dedicata a glorificare l’operato settimanale del presidente.

Questo ruolo lo pone in una posizione di assoluto privilegio. Non si limita a riportare le notizie, ma riceve indicazioni dirette sulla linea narrativa da seguire.

Per la sua “oggettività e professionalità”, Putin lo ha insignito personalmente di numerose onorificenze, tra cui l’Ordine al Merito per la Patria e l’Ordine di Alessandro Nevsky, sancendo ufficialmente il suo status di funzionario della “verità di Stato”.

L’architettura della propaganda: il ruolo di “inquisitore”

Attraverso il suo talk show “Serata con Vladimir Solovyov” e la piattaforma multimediale Solovyov Live, Solovyov svolge una funzione che i media think tank internazionali (come l’Atlantic Council e il Cepa) definiscono di “moltiplicatore di forza”.

Il suo ruolo non è informare, ma radicalizzare. Agisce come un “inquisitore mediatico”. Individua i “traditori” interni, attacca ferocemente i leader stranieri e testa i limiti della propaganda russa.

Spesso lancia provocazioni estreme, come la minaccia di attacchi nucleari sulle capitali europee, permettendo al Cremlino di apparire moderato per contrasto, pur mantenendo una costante pressione psicologica sull’opinione pubblica internazionale.

I fondi del “budget dell’odio”

Le inchieste condotte da centri di analisti indipendenti e dalla fondazione Fbk di Alexei Navalny hanno squarciato il velo sui finanziamenti dietro la sua macchina mediatica.

Nonostante si presenti come un patriota disinteressato, i dati indicano che le società legate a Solovyov ricevono flussi miliardari dal budget federale russo.

Nel solo 2023, le sue operazioni avrebbero beneficiato di circa 1,5 miliardi di rubli (oltre 15 milioni di euro), cifre che confermano come la sua attività sia una vera e propria estensione del ministero della Difesa, finalizzata alla tenuta del fronte interno.

Il “legame” con l’Italia

Il vero simbolo della sua “doppia vita” è il legame con l’Italia. Per anni ha scelto il Lago di Como come suo rifugio d’élite, investendo i proventi della sua attività in immobili di lusso come Villa Maria a Griante.

Questo patrimonio, stimato in circa 8 milioni di euro, è stato congelato dalla Guardia di Finanza nel 2022. Il sequestro ha svelato l’ipocrisia di un uomo che in tv definisce l’Italia “nazista” mentre privatamente cercava sicurezza e prestigio proprio nel cuore dell’Europa.