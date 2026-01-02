Economia

Christine Lagarde guadagna quattro volte lo stipendio di Powell

Il Financial Times fa i conti in tasca alla governatrice Bce

di Cristiana Flaminio - 2 Gennaio 2026

Christine Lagarde guadagna quattro volte lo stipendio del suo omologo americano alla Fed. E i conti non arrivano da chissà quale sitaccio complottista né le cifre sono state dipanate sul dark net da qualche confraternita di temibili hacker. È stato il Financial Times a mettere sul banco i numeri (e il confronto, impietoso) dello stipendio della governatrice della Bce e quello che incamera il suo collega Jerome Powell. Cifre importanti che restituiscono la ragione del (feroce) confronto alle spalle della stessa Lagarde per la sua successione.

Quanto guadagna Christine Lagarde

I numeri sono da Prima Repubblica. Altro che chiacchiere. Lo stipendio base è di 466mila euro ma nel 2024 per la signora Lagarde sono scattati benefit e altri emolumenti che hanno fatto lievitare le entrate della governatrice a 726mila euro. Le cifre del Ft rivelano che, accanto al salario, sono stati riconosciuti a Lagarde 135mila euro per alloggio e altre spese. Non meglio identificate. Inoltre, Lagarde prende pure 125mila euro, suppergiù, in qualità di membro della Banca dei regolamenti internazionali. Powell, povero (fino a un certo punto però…) incassa “solo” l’equivalente di 172mila euro (203mila dollari).

Chi incassa di più nella Ue

Christine Lagarde guadagna vanta lo stipendio più alto di tutti. Ma, va detto, gli altri si difendono bene. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, può contare su una busta paga da 35.800 euro al mese. I suoi commissari ne incasseranno poco più di 29mila. Tutto perché mentre c’è un Continente che va in malora, l’esecutivo ha deciso di adeguarsi gli stipendi. E di farlo alla vigilia di una nuova stagione di rigore monetario.