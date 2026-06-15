Ambiente

Alpe Adria Ultra Trail: l’appuntamento per il 20 giugno

di Simone Pasquini - 15 Giugno 2026

Sabato 20 giugno le Alpi Giulie del Friuli Venezia Giulia ospiteranno l’edizione estiva dell’Alpe Adria Ultra Trail, manifestazione di trail running che porterà centinaia di atleti sui sentieri della Val Saisera e della Val Dogna, nel territorio compreso tra i Comuni di Malborghetto-Valbruna e Dogna, in provincia di Udine. La base operativa sarà all’ex Polveriera di Valbruna, oggi Kile Alpine Resort, dove saranno concentrati partenze, arrivi e servizi logistici.

L’appuntamento arriva nell’anno del record storico per la manifestazione, che ha raggiunto quota mille iscritti considerando l’insieme delle competizioni organizzate nel corso della stagione. Un risultato che conferma la crescita di un progetto nato per promuovere l’Alpe Adria Trail, il percorso escursionistico internazionale che attraversa Austria, Slovenia e Friuli Venezia Giulia.

Il programma prevede quattro gare. La più impegnativa sarà l’Ultra Jôf, con 51 chilometri e 4.100 metri di dislivello positivo. Seguiranno il Jôf Trail di 30 chilometri e 2.600 metri di dislivello, il Pellarini Trail di 21 chilometri e 1.300 metri di dislivello e il Saisera Trail di 11 chilometri con 317 metri di dislivello positivo.

I percorsi si svilupperanno lungo sentieri alpini, creste panoramiche e collegamenti storici delle Alpi Giulie, attraversando aree naturalistiche che rappresentano alcuni dei paesaggi più caratteristici del Friuli Venezia Giulia montano. Tra i punti simbolo della manifestazione figura il ristoro di Chiout, realizzato con la collaborazione del Cai di San Donà.

L’edizione 2026 coinciderà inoltre con il Festival delle Risonanze. Durante la giornata sono previsti un concerto al Museo della Grande Guerra in concomitanza con il passaggio degli atleti e un secondo appuntamento musicale nell’area di Malga Saisera dedicato a concorrenti, accompagnatori e visitatori.

L’evento è organizzato da ASD SentieroUNO, associazione sportiva con sede a Trieste attiva nell’organizzazione di manifestazioni outdoor nell’area transfrontaliera tra Carso e Alpi Giulie. Tra gli appuntamenti promossi figurano anche la Corsa della Bora, il Sardon Run e il Čaven Run. L’iniziativa è sostenuta da Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, dai Comuni di Dogna e Malborghetto-Valbruna, da Civibank e da numerose associazioni del territorio coinvolte nell’accoglienza e nella gestione dei servizi lungo i percorsi.