Cina, il Capodanno si festeggia anche a 400 chilometri di distanza dalla terra

di Italpress - 16 Febbraio 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sono a 400 chilometri dalla terra e quest’anno non potranno tornare a casa per la Festa di Primavera, ma i taikonauti (gli astronauti del programma spaziale cinese) hanno trovato un modo per rendere dolce la tradizionale festività nazionale.L’equipaggio dello Shenzhou-21, a bordo della stazione spaziale Tiangong (palazzo celeste) sta celebrando l’imminente Capodanno lunare cinese e l’inizio dell’Anno del Cavallo. Oggi, vigilia del Capodanno cinese, i tre taikonauti hanno inviato i loro auguri alla terra attraverso un video diffuso dall’Agenzia spaziale cinese.“Auguro a tutti il meglio e la pace”, ha dichiarato il comandante Zhang Lu, che per la seconda volta trascorre la festività nello spazio. Zhang ha preso parte anche alla missione Shenzhou-15, lanciata nel novembre 2022, rimanendo allora in orbita per sei mesi.Per il taikonauta Wu Fei, si tratta della prima Festa di Primavera in orbita, un’esperienza che ha descritto come nuova e come motivo di orgoglio. “L’Anno del Cavallo richiede il vigore di un destriero al galoppo. Continuiamo a impegnarci per i nostri sogni e a lavorare per la felicità”, ha detto il giovane ingegnere di volo. “Vi auguro un viaggio sicuro e senza intoppi e una vita sempre migliore”.E’ anche la prima volta per lo specialista di carico utile Zhang Hongzhang. Sottolinea che gli esperimenti scientifici sulla stazione spaziale procedono costantemente: “Nel nuovo anno continueremo a esplorare il cosmo come un cavallo al galoppo, scrivendo nuovi capitoli nel vasto cielo stellato”. Da scienziato divenuto taikonauta, ha inoltre espresso un auspicio per la prosperità degli sforzi scientifici e tecnologici della Cina, augurandosi “che ogni impegno sia ricompensato”.Quella del 2026 è la quarta Festa di Primavera celebrata dai taikonauti a bordo della stazione spaziale dal suo completamento, avvenuto nel 2022.Il trio della Shenzhou-21 ha decorato la stazione spaziale con lanterne rosse, nodi cinesi e ritagli di carta. Gli astronauti rispetteranno inoltre le tradizioni che di solito condividono con le loro famiglie sulla terra, come mangiare ravioli e pietanze che simboleggiano prosperità, pace e fortuna.Rispetto agli equipaggi precedenti, il team della Shenzhou-21 ha una pietanza in più sulla tavola: una torta appena sfornata.Cominciato il 31 ottobre 2025, il viaggio spaziale dell’equipaggio della Shenzhou-21 ha già superato i 100 giorni. Come riporta l’agenzia spaziale, tutte le attività, compresi gli esperimenti scientifici, la manutenzione delle attrezzature e la gestione della salute, procedono regolarmente.-Foto Xinhua-(ITALPRESS).