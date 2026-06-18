Mantovano: parte campagna su rischi dipendenza social tra minori

Askanews Video

"Serve uso ragionevole e disciplinato con un minimo di buonsenso"

di Askanews - 18 Giugno 2026

Roma, 18 giu. (askanews) – “Con questa iniziativa si interviene sul piano della prevenzione, cioè sull’aumento della consapevolezza dei genitori verso i rischi dalla dipendenza dai social per i minori, una consapevolezza che ci deve essere sin dal primo giorno di vita del bambino, anzi anche prima”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, presentando la campagna di comunicazione istituzionale del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze ‘Non è mai troppo presto’, sui consigli sull’educazione digitale per neogenitori, svolta a Palazzo Chigi. “L’utilizzo degli strumenti digitali, soprattutto per i minori va ricondotto ad un uso ragionevole e disciplinato che risponda a un minimo di buonsenso”, ha sottolineato.