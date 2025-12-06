Italpress Top News

Cina, il settore della logistica continua la sua espansione

di Italpress - 6 Dicembre 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore della logistica in Cina ha mostrato una continua espansione delle attività nel mese di novembre, secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Federazione Cinese della Logistica e degli Acquisti.L’indice che monitora il mercato logistico del Paese – un indicatore della vitalità economica – si è attestato al 50,9% a novembre, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente.L’indice del volume d’affari è stato del 51% nelle regioni centrali del Paese e del 51,2% in quelle occidentali, con entrambi i valori superiori alla media nazionale. Nelle regioni orientali della Cina, l’indice del volume d’affari ha raggiunto il 50,5%, con un aumento mensile di 0,1 punti percentuali.La domanda nei settori delle attrezzature per il trasporto, degli elettrodomestici e dei mobili, dei dispositivi intelligenti e della produzione automobilistica e di componenti auto ha continuato a rafforzarsi, ha affermato Hu Han, funzionario del Centro di Informazione Logistica della Cina.I dati mostrano inoltre che l’indice delle aspettative commerciali della Cina si è attestato al 54,9% il mese scorso, rimanendo nella fascia ad alto clima economico.– Foto Xinhua –(ITALPRESS).