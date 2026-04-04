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Parma, grave caso di meningite: un adolescente in terapia intensiva

di Emily Gabrielli - 4 Aprile 2026

Un adolescente residente nel comune di Sorbolo-Mezzani – Parma – è risultato positivo alla meningite meningococcica, facendo scattare immediatamente le misure di prevenzione sanitaria nel territorio parmense. Il giovane è attualmente ricoverato presso l’Ospedale Maggiore di Parma, dove si trova in terapia intensiva: le sue condizioni sono considerate gravi dai medici.

Caso di meningite a Parma: la ricostruzione dei contatti

A seguito della diagnosi di meningite, il servizio di Igiene e sanità pubblica dell’Azienda Usl di Parma competente si è attivato per ricostruire la rete dei contatti stretti del ragazzo. L’obiettivo è di contenere il possibile rischio di diffusione dell’infezione. Le operazioni di tracciamento hanno riguardato in primo luogo i familiari, il personale scolastico, gli amici e i compagni di scuola. Cioè tutte le persone che potrebbero essere entrate in contatto diretto e prolungato con il giovane nei giorni precedenti alla comparsa dei sintomi.

A queste persone è stata immediatamente proposta la profilassi antibiotica. Una misura preventiva fondamentale in casi di questo tipo, che serve a ridurre drasticamente la probabilità di sviluppare la malattia. Le autorità sanitarie hanno inoltre esteso la raccomandazione anche ad altri possibili contatti. In particolare a coloro che hanno condiviso con il ragazzo spazi chiusi per tempi prolungati.

In questo senso, particolare attenzione è stata rivolta agli studenti che, tra il 24 e il 31 marzo, hanno utilizzato quotidianamente i mezzi pubblici insieme al giovane. Si tratta soprattutto dei passeggeri dell’autobus delle 7:05 in partenza da Sorbolo-Mezzani e diretto a San Secondo Parmense, nonché della corsa di ritorno delle 14:05. Anche per loro è stata consigliata la profilassi, in via precauzionale.

Le autorità sanitarie sottolineano che interventi tempestivi come questi sono essenziali per limitare la diffusione della meningite meningococcica, una patologia rara ma potenzialmente molto grave. La situazione resta monitorata con attenzione, mentre proseguono le attività di prevenzione e informazione rivolte alla comunità locale.