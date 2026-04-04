Cronaca

Alessandria, donna aggredita a cinghiate davanti al figlio. Violenza cieca e passeggeri immobili

Cinghiate, urla e telefoni alzati: la resa di un’intera comunità

di Gianluca Pascutti - 4 Aprile 2026

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L’immagine più insopportabile del grave fatto accaduto ad Alessandria non è solo quella di una donna colpita ripetutamente con una cintura, davanti al figlio minorenne terrorizzato. È anche quella di un autobus pieno di persone che, invece di intervenire, restano immobili, alcune impegnate a riprendere la scena con il telefono, come se la violenza fosse uno spettacolo da documentare e non un’emergenza da fermare.

L’aggressione

Succede ad Alessandria, sulla linea 5, in un pomeriggio che si trasforma in un incubo. Due minorenni di origine nordafricana, già identificati e denunciati, aggrediscono una donna dopo un banale scambio di sguardi. Prima spintonano il figlio, poi si accaniscono sulla madre con una brutalità che lascia attoniti, cinghiate al volto, minacce, urla. Uno dei due scende persino dal mezzo per recuperare un’altra cintura dallo zaino, come se fosse una scena preparata.

La resa collettiva dei passeggeri

La violenza si consuma in pochi minuti, ma abbastanza a lungo da mostrare un’altra ferita, forse più profonda, la resa collettiva. Nessuno interviene, nessuno prova a frapporsi, nessuno tenta di proteggere la vittima. La giustificazione dei testimoni, la possibile presenza di armi da taglio, è comprensibile, ma non cancella la sensazione amara di un autobus trasformato in platea, dove la paura si mescola a un inquietante abitudine disumana, filmare prima di aiutare.

Le immagini che incastrano i due minorenni

Le registrazioni dei passeggeri e le telecamere di bordo hanno permesso alla polizia di Alessandria di identificare rapidamente i due aggressori. La donna, ferita e sotto shock, ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Il figlio, testimone diretto dell’umiliazione della madre, porterà addosso una cicatrice che nessun referto può misurare.

Una domanda che non possiamo evitare

Questo episodio riapre una domanda che ritorna ogni volta che la violenza esplode in pubblico, che cosa siamo diventati. Un Paese dove una madre può essere picchiata davanti a decine di persone senza che nessuno trovi il coraggio di alzarsi. Un luogo dove la sicurezza sui mezzi pubblici è affidata alla fortuna del momento. L’aggressione di Alessandria non è solo un fatto di cronaca, è uno specchio che riflette sempre più spesso un’immagine che non possiamo permetterci più di ignorare.