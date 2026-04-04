Esteri

Raid Usa-Israele su impianto petrolchimico in Iran

di Flavia Romani - 4 Aprile 2026

Un nuovo raid condotto da Stati Uniti e Israele ha avuto come obiettivo un impianto petrolchimico in Iran, nella Petrochemical Special Economic Zone di Mahshahr, nella provincia del Khuzestan. Secondo le prime informazioni diffuse dai media iraniani, l’entità dei danni resta ancora incerta, mentre si registra un bilancio provvisorio di almeno cinque feriti. Non si esclude la presenza di vittime, ipotesi definita “altamente possibile” da fonti locali.

L’attacco rappresenta un ulteriore punto di escalation in un contesto già estremamente fragile, segnato dalle ultime tensioni militari, che nelle ultime ore hanno visto Teheran abbattere due jet statunitensi, con conferma, per la prima volta, lato Usa.

Raid Usa-Israele su impianto petrolchimico: l’importana dell’attacco e cosa succede a Hormuz

Il sito colpito, di rilevanza economica e industriale, è parte di una delle aree più importanti per la produzione petrolchimica iraniana. Un’azione particolarmente significativa anche sul piano energetico.

Parallelamente, emergono sviluppi preoccupanti sul fronte dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il traffico petrolifero globale. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, l’Iran starebbe valutando l’introduzione di un sistema di accesso differenziato: passaggio gratuito per i Paesi “amici”, a pagamento per quelli “neutrali” e completamente vietato per le nazioni considerate “ostili”. Una misura che, se attuata, avrebbe conseguenze rilevanti sul commercio internazionale di energia.

A complicare ulteriormente il quadro contribuiscono le rivelazioni del Wall Street Journal su un precedente attacco con droni contro l’ambasciata statunitense a Riad, attribuito all’Iran. Secondo il quotidiano, i danni sarebbero stati molto più gravi di quanto inizialmente dichiarato, con intere aree della sede diplomatica rese inutilizzabili.

Infine, fonti della sicurezza iraniana sostengono che Teheran sarebbe in grado di bloccare lo Stretto di Hormuz per un periodo prolungato, anche di anni. Un’eventualità che alimenta il timore di un aggravamento della crisi su larga scala con ripercussioni globali.