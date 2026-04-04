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Polymarket: chi punta sul prossimo disastro?

Il futuro trasformato in un listino prezzi, mentre tutti fingono che sia solo un gioco innocuo

di Andrea Fiore - 4 Aprile 2026

Sembrano passati secoli da quando si facevano previsioni da bar del tipo: “l’allenatore del Milan non arriverà a mangiare il panettone a Natale”.

Oggi le cose sono cambiate. C’è Polymarket, la piattaforma che vista da fuori assomiglia ad una vetrina molto ordinata. Tutto è pulito, semplice, quasi rassicurante. Solo che, al posto delle offerte del giorno, ci sono scenari globali: crisi politiche, tensioni militari, leader che potrebbero non arrivare a fine anno. Nessun allarme, nessun tono drammatico. Solo numeri che salgono e scendono, come se il mondo fosse diventato un grafico da controllare tra un messaggio e l’altro.

Convincente al punto giusto

Chi la guarda con attenzione nota subito una cosa: la piattaforma non racconta il futuro, lo suggerisce. Non dice cosa accadrà, ma cosa sembra possibile. E quel “sembra” dipende spesso da chi ha abbastanza soldi da spingere una probabilità in una direzione invece che in un’altra. È un sistema che non ha bisogno di manipolare apertamente: gli basta apparire neutrale. E la neutralità, quando è ben disegnata, diventa molto convincente.

Sembra tutto normale, ma?

La parte più curiosa è la naturalezza con cui tutto questo viene accettato. Nessuno si stupisce che la vita o la morte di un leader politico possa essere trattata come un indicatore. Nessuno trova strano che fondi e investitori usino una piattaforma che trasforma la tensione globale in un pannello di controllo. Nessuno si chiede se sia normale osservare il mondo come se fosse un listino prezzi.

La sicurezza dell’incertezza

Polymarket non è un oracolo. Non è un gioco. Non è nemmeno un esperimento. È uno specchio che mostra quanto siamo diventati abituati a trasformare l’incertezza in un prodotto e la paura in un’abitudine. E mentre le percentuali cambiano, il futuro smette di essere qualcosa che immaginiamo e diventa qualcosa che aggiorniamo, come se fosse una notifica.

A quel punto, la vera domanda non riguarda ciò che succederà. Ma è: chi decide il valore di ciò che non è ancora successo?

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