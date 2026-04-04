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METEO | Svolta primaverile per Pasqua e Pasquetta: alta pressione, cieli sereni e fino a 24°C

Pasqua e Pasquetta all’insegna del bel tempo: alta pressione, cieli limpidi e temperature pienamente primaverili su tutta l’Italia.

di Gianluca Pascutti - 4 Aprile 2026

L’Italia si prepara a un cambio di passo deciso. Dopo giorni segnati da instabilità sparsa e temperature ancora trattenute, e nevicate insolite per il periodo, da domani il Paese entrerà in una fase meteo marcatamente più stabile e mite, guidata dal ritorno di un campo di alta pressione che si estenderà progressivamente su tutto il Mediterraneo centrale.

Un anticiclone in rinforzo

La nuova configurazione atmosferica favorirà condizioni ampiamente soleggiate dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Le nubi residue presenti al Sud verranno rapidamente riassorbite, lasciando spazio a un quadro uniforme, cielo sereno o poco nuvoloso e ventilazione debole, con mari generalmente poco mossi. Il segnale più evidente sarà però l’aumento termico, netto e diffuso.

Temperature in forte rialzo

Il Nord sarà la prima area a beneficiare dell’aria più mite, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia-Romagna potranno raggiungere 22–24°C, con punte localmente superiori nelle aree interne lontane dalle brezze. Al Centro le massime saliranno verso 18–22°C, con clima gradevole e asciutto. Anche il Sud, dopo gli ultimi pesanti disagi causati dall’ondata di maltempo, vedrà un rialzo deciso, con valori compresi tra 18 e 20°C Si tratta di temperature tipiche della fine di aprile, in netto anticipo rispetto alla climatologia di inizio mese. Insomma un meteo pazzerello.

La tendenza per la prossima settimana

Il consolidamento dell’anticiclone dovrebbe garantire diversi giorni di tempo stabile. Tuttavia, i modelli indicano la possibilità di un nuovo impulso instabile nella seconda parte della settimana, quando l’ingresso di aria più fresca in quota potrebbe generare temporali localmente intensi, soprattutto al Nord.