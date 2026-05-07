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Cina, la navetta di rifornimento Tianzhou-9 rientra nell’atmosfera

di Italpress - 7 Maggio 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La navetta di rifornimento Tianzhou-9 è rientrata nell’atmosfera in modo controllato alle 7:49 (ora di Pechino) di oggi, secondo quanto riferito dalla China Manned Space Agency (CMSA).

Durante l’operazione, una piccola quantità di detriti rimasti integri dopo l’ablazione è caduta nelle acque sicure designate, ha dichiarato la CMSA.

Lanciato il 15 luglio 2025 dal Sito di lancio di veicoli spaziali di Wenchang, nella provincia insulare meridionale di Hainan, il Tianzhou-9 trasportava rifornimenti, tra cui beni di consumo per la permanenza in orbita degli astronauti, propellente e apparecchiature per esperimenti applicativi.

Il Tianzhou-9 si era separato ieri dal complesso della stazione spaziale orbitante Tiangong ed è poi entrato nella fase di volo indipendente.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-