Italpress Notizie Salute

Campus Salute fa tappa a Miami nell’anno dei Mondiali di calcio

di Italpress - 13 Giugno 2026

ROMA (ITALPRESS) – I Mondiali di Calcio che fanno da sfondo in un momento in cui il legame tra sport, benessere e prevenzione assume un ruolo sempre più centrale sul piano internazionale, Campus Salute approda a Miami per la sua quarta tappa internazionale, portando in diversi luoghi degli Stati Uniti l’esperienza e l’eccellenza della medicina italiana al servizio della comunità.

L’iniziativa, si legge in una nota, rappresenta “un’importante occasione di incontro tra professionisti della salute, istituzioni e organizzazioni impegnate nella promozione di corretti stili di vita, puntando sul ruolo della prevenzione a tutti i livelli affinché diventi una consuetudine nella quotidianità”. Tra gli elementi più significativi della tappa in Florida, emerge una nuova partnership tra Campus Salute e West Coast University, un accordo strategico che prevede lo scambio di professionisti e competenze tra Italia e Stati Uniti. La collaborazione “punta a favorire la formazione, la ricerca e la diffusione delle migliori pratiche in ambito sanitario, rafforzando il dialogo tra i due Paesi”.

L’evento ha visto la partecipazione della sindaca di Doral, Christine Fraga, che ha portato il saluto istituzionale, da sempre attenta ai temi della salute pubblica e del benessere.

Tra i promotori Paolo Mangia, Presidente di Casa Italia Miami, impegnato nella promozione della cultura Italiana, nella coesione degli Italiani e spirito di comunità, Sharon Richardson della West Coast University, protagonista del nuovo percorso di cooperazione accademica e professionale, ed esponenti di Doral Pro Health, tra cui Raúl Gonzalez, Vice Presidente della Foundation, che ha voluto evidenziare il contributo delle rispettive organizzazioni alla promozione della salute e della prevenzione sul territorio avvalendosi delle eccellenze italiane.

La presenza dei medici italiani di Campus Salute conferma la vocazione internazionale del progetto, nato per diffondere la cultura della prevenzione e offrire opportunità di informazione e sensibilizzazione ai cittadini. Miami, crocevia di culture e punto di riferimento per grandi eventi sportivi internazionali, il messaggio assume un significato ancora più incisivo: sport e salute rappresentano un binomio inscindibile per costruire una cultura del benessere.

“La tappa di Miami rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita internazionale di Campus Salute. Vogliamo rivendicare con forza che la prevenzione è il primo strumento per migliorare la salute delle persone e deve essere un valore universale. Grazie alla collaborazione con partner istituzionali, accademici e sanitari statunitensi, rafforziamo una rete che mette al centro il benessere dei cittadini e lo scambio di competenze tra professionisti”, ha detto Pasquale Antonio Riccio, Presidente di Campus Salute.

“Iniziative del genere come la promozione della salute e della prevenzione sono cruciali nell’ambito della cooperazione internazionale e dello scambio formativo, dove con Il Newyorkese fin dalla sua fondazione abbiamo posto una particolare attenzione. Campus Salute rappresenta un esempio concreto di come le eccellenze italiane possano generare impatto positivo dell’Italia all’estero”, ha aggiunto Davide Ippolito, editore e fondatore de Il Newyorkese, media partner e principale sostenitore dell’evento.

Campus Salute rafforza così “il proprio percorso di internazionalizzazione, consolidando relazioni istituzionali e scientifiche che contribuiscono a promuovere il Belpaese”.

– Foto ufficio stampa –

(ITALPRESS).