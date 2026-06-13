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Hyundai Ioniq 9, il SUV elettrico da viaggio fino a 7 posti

di Italpress - 13 Giugno 2026

MILANO (ITALPRESS) – Con l’arrivo della bella stagione cresce la voglia di viaggiare e vivere esperienze all’aria aperta, anche con l’aiuto di soluzioni di mobilità versatili e adatte a ogni esigenza. In questo contesto si inserisce Hyundai IONIQ 9, il nuovo SUV elettrico al vertice della gamma del costruttore coreano, pensato per il comfort e la versatilità nei lunghi viaggi. Il modello può ospitare fino a sette persone e offre un abitacolo particolarmente ampio e silenzioso, progettato per garantire massimo comfort di bordo e grande capacità di carico. Tra i punti di forza anche la possibilità di traino fino a 2.500 kg, tra le migliori del segmento dei SUV elettrici, grazie a soluzioni dedicate come il gancio traino rimovibile o retrattile elettricamente, integrato nel design del veicolo. IONIQ 9 è inoltre equipaggiata con un sistema di cablaggio originale che assicura la piena integrazione con rimorchi e accessori come portabici, adattando automaticamente alcune funzioni di assistenza alla guida. Il SUV riconosce anche la presenza del carico trainato e ricalcola l’autonomia in base alle condizioni di utilizzo. Basato su architettura a 800 Volt, il veicolo consente ricariche rapide e combina prestazioni elevate e tecnologie avanzate di assistenza alla guida, confermando la vocazione del modello come soluzione pensata per una mobilità elettrica orientata al comfort, alla sicurezza e alla libertà di viaggio.

foto: ufficio stampa Hyundai Italia

(ITALPRESS).