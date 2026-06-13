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San Marino Rtv sarà host broadcaster per la visita di Papa Leone, il Dg Sergio “Sforzo titanico”

di Italpress - 13 Giugno 2026

SAN MARINO (ITALPRESS) – San Marino Rtv ha inaugurato lo Studio 2, “un ambiente versatile e all’avanguardia che diventerà il cuore pulsante dell’informazione e dei programmi di approfondimento dell’emittente”. L’evento, si legge in una nota, si è svolto durante una puntata speciale di Breakfast San Marino, il contenitore mattutino condotto da Gianmarco Morosini. “Un anno e mezzo fa abbiamo annunciato una rivoluzione televisiva per Rtv San Marino. Abbiamo rispettato i tempi, abbiamo rispettato gli impegni. Abbiamo uno studio virtuale. Ora ci dovremmo concentrare sulla radio e sul web, che sono le due prossime sfide per arrivare a compiere la prima parte di un piano industriale molto sfidante, ma che stiamo realizzando con grande entusiasmo, con grande passione, soprattutto con grande impegno”, ha detto il Direttore Generale, Roberto Sergio, evidenziando i risultati gestionali e di ascolto: “Abbiamo già due bilanci positivi, abbiamo risanato i conti della televisione. Con la finale del San Marino Song Contest, per una sera il canale 550 è stato al decimo posto dei canali televisivi italiani. Un valore incommensurabile per il brand e per lo Stato”. Il valore del servizio pubblico è stato sancito da un messaggio ufficiale inviato dai Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, i quali hanno definito l’emittente un “prezioso patrimonio di risorse umane e professionali al servizio della nostra comunità”. Parole che parole “ci riempiono d’orgoglio”, ha commentato Sergio.

L’Emittente Radiotelevisiva di Stato della Repubblica di San Marino, sarà anche protagonista dell’evento dell’anno per l’intero territorio e dal respiro globale, la visita pastorale di Papa Leone XIV sul Titano e nella Diocesi di San Marino – Montefeltro, il prossimo 22 agosto. Partita l’imponente macchina organizzativa. “San Marino RTV sarà host broadcaster, garantendo il segnale internazionale a tutto il mondo”, ha annunciato in diretta Roberto Sergio. Sarà “qualcosa di incredibile, di straordinario, uno sforzo – mi sentirei di dire – titanico. Andremo oltre la visita a San Marino con una diretta integrale di 12 ore, con focus anche sulla presenza del Papa al Meeting e la Santa Messa a Rimini. Avremo mezzi tecnici di ogni tipo: droni, motociclette, telecamere fisse e tecnologie mobili”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).