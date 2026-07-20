Potere, risorse e innovazione: così il Dragone ridisegna gli equilibri globali

Esteri

La strategia di Pechino

di Ernesto Ferrante - 20 Luglio 2026

Nella Cina del 2026 i numeri non sono semplici indicatori statistici. Sono la grammatica di una visione di potenza che mescola innovazione, sicurezza e ambizione geopolitica. Nei primi sei mesi dell’anno, gli organi giudiziari hanno perseguito 14.000 persone per reati connessi all’esercizio di funzioni pubbliche, con un incremento del 5,6% rispetto al 2025. Tra queste, 1.410 sono state incriminate per corruzione attiva. È la conferma di una linea politica che il presidente Xi Jinping ha reso irreversibile. La modernizzazione del Paese passa attraverso un apparato amministrativo disciplinato, impermeabile alle distorsioni e capace di sostenere la trasformazione tecnologica senza alcun cedimento.

Materiali critici: la nuova frontiera della sicurezza nazionale

La lotta alla corruzione è parte integrante di una strategia nazionale sui materiali critici. La Cina sa che la competizione globale si gioca sulla capacità di controllare terre rare, metalli strategici, tecnologie dual-use e filiere industriali avanzate. Non sorprende che, nello stesso periodo, la Procura abbia messo sotto processo 4.435 persone per contrabbando di minerali strategici. Il dato rivela quanto Pechino consideri queste risorse non solo un asset industriale, ma un pilastro della sicurezza nazionale e della propria proiezione internazionale.

Proteggere l’innovazione per trasformarla in potenza

La difesa dell’ecosistema innovativo è altrettanto evidente. Nei primi sei mesi del 2026, 7.500 persone sono state “stangate” per violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Un segnale diretto alle imprese e ai centri di ricerca. La modernizzazione deve essere autentica, protetta, disciplinata. Il gigante asiatico vuole che la sua crescita tecnologica sia sostenuta da un quadro normativo capace di garantire che ogni avanzamento scientifico si traduca in potenza economica e influenza geopolitica.

Stabilità finanziaria come condizione dell’autonomia tecnologica

A questo si aggiunge la tutela della stabilità finanziaria, con 13.000 persone perseguite per frodi e illeciti nei settori creditizi e dei titoli. La leadership cinese sa che le industrie emergenti, semiconduttori, batterie, materiali avanzati, intelligenza artificiale, richiedono un sistema immune da manipolazioni che potrebbero rallentare la corsa del Paese verso l’autonomia tecnologica.

Un modello di potere fondato su disciplina e controllo

In totale, 58.000 persone sono state incriminate per reati che compromettevano l’ordine dell’economia di mercato. Un numero che racconta una verità geopolitica. La Cina sta costruendo un modello di potere fondato su innovazione, disciplina e controllo delle risorse strategiche. Mentre gli Stati Uniti rispondono con restrizioni, tariffe e tentativi di contenimento tecnologico, il Dragone consolida la propria filiera industriale e rafforza la protezione dei materiali critici, trasformandoli in una leva diplomatica e in un fattore di deterrenza.

La distanza strutturale tra l’Ue e la Cina

Il confronto con l’Europa è ancora più netto. L’Ue, frammentata e dipendente dalle importazioni di terre rare e metalli critici, non dispone degli strumenti né della volontà politica per replicare la capacità cinese di intervento. Se Bruxelles discute di autonomia strategica, Pechino la pratica difendendo le proprie risorse, disciplinando il mercato, investendo robustamente nelle industrie emergenti e integrando ricerca e produzione con una rapidità che l’Unione non riesce ad eguagliare.

La Cina di Xi Jinping sta definendo un nuovo paradigma geopolitico. I materiali strategici sono fondamenta del potere, l’innovazione è motore della crescita, la disciplina istituzionale è una infrastruttura della sicurezza nazionale. I numeri della Procura sono la prova di una dottrina di sviluppo sovrano che oltre a proteggere l’economia, costruisce la centralità cinese nel mondo.