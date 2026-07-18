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Cina, varato un piano d’azione per cooperazione e sviluppo nel campo dell’IA

di Italpress - 18 Luglio 2026

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha pubblicato un piano d’azione per la cooperazione e lo sviluppo nel campo dell’intelligenza artificiale (IA), come parte di un più ampio impegno volto a rafforzare la collaborazione internazionale nel settore e a colmare il divario digitale.Il piano d’azione è stato pubblicato congiuntamente dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e da altri dipartimenti governativi durante la Conferenza mondiale sull’IA 2026 e la Riunione di alto livello sulla governance globale dell’IA.Il documento delinea le azioni da intraprendere in otto ambiti, riguardanti dati, potenza di calcolo, ecosistemi, potenziamento industriale, formazione dei talenti, regole e standard, governance ed etica dell’IA.Chiede un maggiore accesso a dati di alta qualità, servizi di calcolo intelligente più inclusivi e una più ampia condivisione degli ecosistemi dell’IA open source.Il documento mira inoltre a promuovere un’applicazione più profonda dell’IA nei diversi settori, la formazione congiunta di talenti digitali, lo sviluppo coordinato di regole e standard, una maggiore cooperazione in materia di sicurezza e governance dell’IA, nonchè lo sviluppo e l’utilizzo dell’IA a beneficio dell’umanità.Durante la conferenza è stata poi pubblicata una raccolta di casi di studio sulla cooperazione internazionale della Cina nel campo dell’IA.Pubblicata per il terzo anno consecutivo, la raccolta presenta dieci storie che illustrano la cooperazione della Cina con partner di tutto il mondo, mettendo in evidenza l’esperienza e l’approccio del Paese nella promozione dello sviluppo globale dell’IA.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).