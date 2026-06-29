Politica

Ultimi sondaggi ed intenzioni di voti dei partiti politici

di Redazione - 29 Giugno 2026

I sondaggi di politica sull’andamento del consenso dei singoli partiti, sta diventando in questa fase di inizio della lunga corsa verso le elezioni politiche 2027, uno dei temi più caldi e dibattuti. Il centrodestra, ad esempio, è alle prese con la crescita di Futuro Nazionale, il partito appena nato di Roberto Vannacci, che sta rubando consensi alla Lega e a Fratelli d’Italia. E questo destabilizza l’intera coalizione che non può pensare di superare il Campo Largo senza i voti dell’ex generale. Nel centrosinistra ci sono problemi analoghi, ad esempio sull’eventuale ingresso nella coalizione di Matteo Renzi. Italia viva, seppur senza avere i consensi di Vanacci, è determinante in uno scontro tra le due coalizioni che risulta quanto mai equilibrato.

Tutto questo in una fase in cui si sta discutendo di una eventuale modifica della legge elettorale, che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Qual è stato l’ultimo sondaggio di politica e con quale risultato?

L’ultimo sondaggio sulle intenzioni di voto è stato realizzato da:

SWG per Tg La7 – del 29 giugno 2025

Fdi – 27,3% (-0,4% rispetto al 22 giugno)

FI – 7,2% (-0,2%)

Futuro Nazionale – 5,6% (+0,3%)

Lega – 5,4% (=)

Pd – 21,8% (=)

M5S – 13,3% (+0,1%)

AVS – 6,4% (-0,2%)

IV – 2,4% (-0,1%)

Azione – 3,5% (-0,2%)

Altri sondaggi predecenti

Ipsos Doxa per il Corriere della Sera – del 27 giugno 2025

Fdi – 27% (-0,6% rispetto al 25 maggio)

FI – 8,3% (+0,1%)

Futuro Nazionale – 6% (+1,2%)

Lega – 5,6% (-0,1%)

Pd – 20,1% (=)

M5S – 14,2% (-0,2%)

AVS – 6,2% (-0,6%)

IV – 2% (=)

Azione – 3% (-0,1%)

Con questi risultati questa sarebbe lo stato delle due coalizioni

Cdx (senza Vannacci) – 41,7% – (con Vannacci) – 47,7%

Csx (senza Renzi e Calenda) – 40,6% (con Renzi e + Europa) – 44,5%

Supermedia Youtrend – del 18 giugno 2025

Fdi – 28,2% (= rispetto al 4 giugno)

FI – 7,9% (-0,3%)

Futuro Nazionale – 4,9% (+0,6%)

Lega – 6,5% (-0,2%)

Pd – 21,7% (-0,1%)

M5S – 12,7% (-0,3%)

AVS – 6,4% (-0,2%)

IV – 2,3% (-0,1%)

Azione – 3% (=)

BidiMedia per First Srl – del 24 giugno 2025

Fdi – 27,6% (-0,4% rispetto al 3 giugno)

FI – 7,3% (-0,2%)

Futuro Nazionale – 5,4% (+0,9%)

Lega – 6% (-0,6%)

Pd – 22,2% (-0,1%)

M5S – 12% (-0,1%)

AVS – 6,6% (=)

Azione – 2,9% (+0,1%)