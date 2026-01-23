Dossier Ai

Dopo Big Tech pure la Cina punta al nucleare per l’Ai

Alibaba sigla un'intesa con Cnnc. La corsa atomica all'intelligenza artificiale

di Giovanni Vasso - 23 Gennaio 2026

La Cina punta sul nucleare per l’Ai. Tutto il mondo è paese. Del resto, se i problemi sono gli stessi, le soluzioni di solito non saranno diverse. La domanda di fondo, per un Paese ad altissima vocazione tecnologica come la Cina, è la stessa che si è posta l’America della Silicon Valley. L’intelligenza artificiale è il futuro ma necessita di tantissima energia per funzionare. La soluzione, tanto in Occidente quanto in Oriente, è la stessa. Il nucleare. Alibaba, il colosso tech cinese che è impegnato nella lunga e serrata corsa all’Ai sul versante del Dragone, ha annunciato di aver stretto un’intesa con l’azienda energetica di Stato Cnnc, la China National Nuclear Company.

L’Ai e il nucleare, tutto il mondo è paese anche la Cina

Dall’unione tra le due imprese sorgerà, al solito, una joint venture. Che offrirà la produzione di energia nucleare al servizio delle infrastrutture reali e digitali di Alibaba. L’affare riporta d’attualità il tema dell’energia atomica in Asia. Che, a differenza di quanto avviene in Occidente dove si punta con forza ai reattori di dimensioni più ridotte, si continua a investire nelle “forme” tradizionali. Questa sarà, forse, l’unica differenza tra Cina e Usa nella corsa al nucleare al servizio dell’intelligenza artificiale e dello sviluppo imponente della digitalizzazione. Nucleare che, da qualunque parte lo si guardi, si conferma la via più veloce e rapida all’energia tanto per un Paese a forte vocazione “rinnovabile” come la Cina quanto per uno più tradizionalmente legato alle fonti fossili come gli Stati Uniti. Per il resto, tutto il mondo è paese. A problemi simili, soluzioni simili.