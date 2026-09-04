Torino

Finto carabiniere aggredisce una donna per rubare i gioielli: arrestato

di Redazione - 4 Settembre 2026

Ha provato a fingersi carabiniere per mettere a segno una truffa, ma il piano gli è sfuggito di mano. Nel tentativo di fermarlo, la donna è finita al C.T.O. È accaduto la mattina del 31 agosto in un’abitazione di via Nizza, a Torino, dove un ventenne della cintura torinese è stato arrestato dopo aver aggredito la donna che aveva cercato di raggirare.

La trappola è scattata con una telefonata: il presunto truffatore, spacciandosi per carabiniere, ha convinto la figlia della vittima a preparare i gioielli di casa con la scusa di una verifica disposta dall’autorità giudiziaria. Poco dopo, nell’appartamento si è presentato un giovane incaricato di ritirare i preziosi. La donna, una trentiquattrenne torinese, si è però insospettita per alcuni atteggiamenti e per la giovane età dell’uomo. Quando ha cercato di mandarlo via, il ragazzo ha preso i gioielli con la forza e ha tentato di scappare per le scale. La proprietaria lo ha inseguito ed è riuscita a bloccarlo nell’androne, ma lui l’ha colpita più volte con schiaffi e pugni nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

A fermarlo sono stati alcuni condomini e i militari della Stazione Carabinieri Monviso, arrivati subito sul posto. La donna è stata accompagnata al C.T.O. e dimessa con una prognosi di 10 giorni. I gioielli sono stati recuperati e restituiti alla legittima proprietaria. Il ventenne, incensurato, è stato arrestato con l’accusa di rapina e posto ai domiciliari in attesa di processo.

VI.G

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE