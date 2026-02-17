Cronaca

Cinque giovani morti in un incendio a Manlleu, vicino a Barcellona

di Lino Sasso - 17 Febbraio 2026

Tragedia a Manlleu, vicino a Barcellona, dove cinque giovani sono morti e quattro persone sono rimaste ferite in un incendio divampato lunedì sera in un edificio residenziale di cinque piani. Il rogo è scoppiato intorno alle 21:10 in un locale adibito a ripostiglio situato sul tetto dello stabile. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute. Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza e riportato dall’agenzia Efe, l’identificazione delle vittime sarà completata nelle prossime ore, poiché alcuni corpi risultano carbonizzati. Stando alle prime informazioni, le vittime sarebbero giovani e tra loro potrebbero esserci anche adolescenti. Una circostanza che ha profondamente scosso la comunità locale. I vigili del fuoco della provincia di Barcellona sono intervenuti con 13 squadre, attivate dopo diverse chiamate al numero unico di emergenza 112.

L’intervento delle squadre di soccorso

All’arrivo sul posto, l’edificio era già stato evacuato. Una squadra ha rapidamente localizzato il focolaio e domato le fiamme entro le 21:40. Durante le operazioni di spegnimento è stata trovata una prima vittima in arresto cardiorespiratorio. Le ricerche sono quindi proseguite all’interno del ripostiglio, dove sono stati rinvenuti altri quattro corpi. Per nessuno di loro è stato possibile il tentativo di rianimazione. Almeno quattro delle vittime si trovavano all’interno del locale dove si è sviluppato l’incendio. Uno spazio utilizzato per immagazzinare materiali e suppellettili. In un primo momento era circolata l’ipotesi che il locale fosse adibito ad abitazione, ma la circostanza è ancora in fase di verifica. Quattro persone hanno riportato ferite lievi e non hanno necessitato del ricovero ospedaliero. Tre di loro sono state medicate direttamente in ambulanza e dimesse sul posto.

In corso un’inchiesta sull’incendio scoppiato vicino a Barcellona

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta dall’unità investigativa dei Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, che dovrà chiarire le cause dell’incendio e verificare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando lo stato del locale sul tetto per comprendere l’origine del rogo. Il presidente della Generalitat catalana, Salvador Illa, si è detto “sconvolto” per quanto accaduto. In un messaggio pubblicato su X ha espresso “cordoglio ai familiari e agli amici” delle vittime, augurando una pronta guarigione ai feriti e manifestando sostegno al sindaco di Manlleu, Arnau Rovira. Dopo le verifiche di sicurezza, i residenti dello stabile, inizialmente evacuati in via precauzionale, hanno potuto fare ritorno nelle proprie abitazioni. Resta però il dolore per una tragedia che ha colpito duramente la comunità.