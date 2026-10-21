Attualità

“No allo sciopero generale senza conoscere la Manovra”

Il Consiglio generale della Cisl: "Una proclamazione anticipata rischia di confondere le finalità sindacali con quelle politiche"

di Cristiana Flaminio - 21 Ottobre 2026

La Cisl dice no allo sciopero generale contro la manovra. Almeno fino a quando non se ne conoscerà almeno il testo. Il consiglio generale del sindacato si è riunito quest’oggi a Roma e ha licenziato un documento finale, in calce a cui ha ribadito la contrarietà a una mobilitazione senza ancora sapere cosa c’è, effettivamente, nella legge di bilancio che il governo dovrà prima approvare in consiglio dei ministri e quindi proporre al vaglio delle aule parlamentari.

La Cisl dice no allo sciopero generale “preventivo” sulla manovra

Il documento sottoscritto dal consiglio generale Cisl, a proposito, è molto chiaro. “Pur rispettando le decisioni delle altre confederazioni, il Consiglio non condivide il ricorso allo sciopero generale contro una manovra di bilancio di cui non si conosce ancora il testo”. Ma non basta. “Lo sciopero generale – si legge nella nota Cisl – è uno strumento di ultima istanza, che deve fondarsi su obiettivi precisi e motivazioni concrete, evitando di trasformarsi in un’iniziativa generica o ideologica. Una proclamazione anticipata rischia di confondere le finalità sindacali con quelle politiche, di indebolire il valore stesso dello sciopero e di compromettere le relazioni industriali proprio mentre è aperto il confronto sulle nuove regole”.

“Negoziare per decidere”

La linea della Cisl resta quella del “negoziare per decidere”. Il dialogo con il governo e con la politica rimane la via privilegiata. Ciò, però, non significa rompere del tutto con gli altri sindacati. Coi quali, anzi, la Cisl sottolinea la volontà di lasciare aperta la possibilità di un’azione comune da portare avanti sui contenuti, sulle piattaforme e sulle vertenze. Per il sindacato, però, rimane sbagliato chiedere il sacrificio di una giornata di salario ai lavoratori senza ancora avere contezza di quali sono i contenuti della manovra.