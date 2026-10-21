Cronaca

Via ai controlli sui blocchi, già identificate 1.339 persone

I numeri del Viminale: 71 denunce e 242 sanzioni amministrative. Disposta la scorta per 500 mezzi in Campania

di Pietro Pertosa - 21 Ottobre 2026

Detto, fatto: il Viminale ha iniziato a identificare gli autotrasportatori che ancora proseguono coi blocchi stradali. I primi dati che arrivano dal Ministero dell’Interno rappresentano un primissimo bilancio dell’operazione che mira a convincere chi ancora si ostina a protestare a desistere e a rimuovere i presidi. Al momento, stando ai numeri riferiti dal Ministero retto da Matteo Piantedosi, sono state identificate 1.339 persone. Di queste, 71 sono state denunciate mentre sono state già elevate sanzioni amministrative a carico di 242 individui.

I numeri del Viminale sui blocchi

L’azione che è partita è a tappeto e, al momento, impatta soprattutto sulla Campania, una delle Regioni dove la persistenza dei blocchi stradali è più serrata. Oltre alle identificazioni e alle denunce, dal Viminale sono partite disposizioni relative alla scorta di numerosi mezzi di trasporto. Solo nel territorio campano si tratta di 500 mezzi. Un’iniziativa, questa, assunta per garantire il regolare svolgimento delle attività di carico e scarico delle merci. In serata, poi, ci sarà una riunione tra il ministro Matteo Piantedosi, i prefetti e i questori delle province interessate dagli blocchi. L’obiettivo sarà quello di tenere la massima attenzione su possibili infiltrazioni criminali.

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