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Champions League, Como-Manchester United: orario, formazioni e dove vederla

di Emily Gabrielli - 21 Ottobre 2026

Il Como torna in campo in Champions League: stasera ospita il Manchester United. I lariani affrontano i Red Devils allo stadio Sinigaglia nella terza giornata della fase campionato. Il calcio d’inizio è fissato alle 18.45, con entrambe le squadre a caccia di punti per migliorare la propria posizione in classifica.

La formazione di Cesc Fabregas ha iniziato il cammino europeo con una convincente vittoria per 4-1 contro il Lipsia, prima di perdere 3-2 in trasferta contro il Feyenoord. Anche il Manchester United ha raccolto tre punti nelle prime due giornate: all’esordio è arrivato il successo per 4-0 contro gli azeri del Sabah, mentre sette giorni fa gli inglesi sono stati sconfitti 2-0 a Madrid dall’Atletico.

Como-Manchester United, orario e ufficiali formazioni

La partita tra Como e Manchester United si gioca stasera alle 18.45 allo stadio Sinigaglia. Ecco le formazioni ufficiali:

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Milla; Da Cunha, Baturina, Paz; Douvikas.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, De Ligt, Mazraoui; Santos, Mount; Cunha, Tielemans, Fernandes; Mbeumo.

Como-Manchester United, dove vederla in tv e streaming

La partita, valida per la terza giornata della fase campionato di Champions League, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky. Per seguirla in streaming saranno disponibili Sky Go, per gli abbonati alla piattaforma, e Now, con un’offerta compatibile con la visione dell’incontro.

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