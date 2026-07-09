Come la socialità nei giovani sta cambiando forma

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Heineken Italia, lo studio dell’osservatorio Together Lab

di Askanews - 9 Luglio 2026

Milano, 9 lug. (askanews) – Le abitudini delle nuove generazioni sono in continua evoluzione e fotografarle significa capire come cambiano i momenti di incontro e condivisione. È questo l’obiettivo di Together Lab, l’osservatorio sulla socialità contemporanea presentato da Heineken Italia, nato per analizzare il modo in cui i giovani raccontano e vivono le proprie relazioni. Il progetto, realizzato insieme a un team di ricercatori dell’Università IULM , coordinati dal professor Mauro Ferraresi, ha analizzato oltre 14.400 contenuti pubblicati spontaneamente da giovani tra i 18 e i 35 anni sulle principali piattaforme social.

“Nel 2025 siamo partiti dal nostro purpose “We brew the joy of true togetherness to inspire a better world”, cioè creiamo il piacere di stare insieme per ispirare un mondo migliore e abbiamo lanciato una campagna dal nome “Together”. Oggi facciamo un passo avanti, mettendoci in ascolto delle nuove generazioni” ha dichiarato Alfredo Pratolongo, Corporate Affairs Director Heineken Italia.

Dallo studio emergono cinque tendenze: il valore del weekend e della casa come spazi di condivisione, il ruolo centrale dell’aperitivo, una socialità più consapevole e il cibo come nuovo linguaggio delle relazioni.

“Le nuove generazioni sono sempre più attente alla ricerca dell’autenticità, è fondamentale. Non cercano più dei modelli da dover seguire, a cui conformarsi, ma sono attente a scegliere quelle situazioni, esperienze, compagnie e anche marche che si adattano naturalmente alle loro esigenze, non il contrario. Questa è stata un po’ la base della nostra strategia di comunicazione, che naturalmente evolve in base alle diverse occasioni di consumo, se parliamo di consumo a casa o nella ristorazione” ha aggiunto Michela Filippi, Marketing Director Heineken Italia

Secondo l’osservatorio, quindi, la socialità dei giovani non scompare ma cambia forma: alle occasioni fuori casa si affiancano nuovi momenti di condivisione domestica, con una maggiore attenzione all’autenticità, alla flessibilità e all’inclusione.