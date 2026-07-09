Domato l’incendio in deposito BRT a Milano: nessun ferito

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Aperta un’inchiesta sulle cause, l’Arpa monitora l’aria

di Askanews - 9 Luglio 2026

Milano, 9 lug. (askanews) – E’ stato domato il vasto incendio in via Don Minzoni nel quartiere Bovisa di Milano. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per tutta la notte per spegnere le fiamme nel deposito di BRT, un’azienda di spedizioni internazionali.

Grazie al tempestivo intervento, gli operatori hanno circoscritto i roghi evitando la propagazione del fuoco alle strutture adiacenti e alla palazzina degli uffici.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, al momento la situazione è sotto controllo: incendio spento, al lavoro tre squadre, impegnate nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Restano monitorati in particolare due container che sarebbero ancora a rischio esplosione. La colonna di fumo che si è alzata, era visibile a grande distanza.

Il Comune di Milano ha diramato linee guida urgenti dopo il rogo. Sono raccomandate: finestre chiuse nel raggio di due chilometri, stop al consumo di verdura e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d’infanzia di uscire negli spazi all’aperto. L’Arpa sta monitorando la qualità deòl’aria.

Intanto la Procura di Milano ha aperto una inchiesta sulle cause del rogo, non è esclusa nessuna ipotesi. Al vaglio degli inquirenti anche la pista dolosa dopo gli attentati accaduti in Germania che secondo gli investigatori tedeschi sarebbero sabotaggi di matrice russa.