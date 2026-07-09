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band dei due "fratelli" d’ottone Luciano Macchia e Raffaele Kohler

di Askanews - 9 Luglio 2026

Milano, 9 lug. (askanews) – In anteprima il video di “Maledetta balera” degli Slide Pistons, band fondata dai due “fratelli” d’ottone Luciano Macchia e Raffaele Kohler. Il singolo anticipa l’uscita l’11 settembre del nuovo album omonimo.

Sarà un album strumentale che, a partire dalla titletrack, esprime la ricerca creativa di due grandi professionisti della musica che suonano insieme dal 1997. In questo quarto progetto discografico insieme come Slide Pistons, Macchia e Kohler tornano ai circuiti che più gli appartengono: quelli della vita vera, lontani dagli effetti e dai filtri, dentro una notte folle in cui ogni volto racchiude una storia, ogni ballo diventa una dichiarazione d’amore.

Un omaggio originale e sincero alla musica da ballo italiana e al suo luogo per eccellenza: la balera.

Il luogo simbolo in cui gli italiani hanno ritrovato il sorriso e la speranza nel secondo dopoguerra diventa in questo album un moto di resistenza pacifica ma tenace al mondo patinato e artificiale, che ha come unica arma la passione di chi suona uno strumento dal vivo.

Il trombonista Luciano Macchia si affida in questo album al potere evocativo della fisarmonica, che si incontra con la poderosa tromba di Raffaele Kohler. Il genere degli Slide Pistons è stato definito Liscio Crossover Sound e ripropone stili e forme della musica suonata nelle balere in maniera non convenzionale. L’album “Maledetta Balera” rappresenta un mix di influenze funk, folk, ska, hip hop, swing, tango, valzer e ritmi balcanici con fisarmonica, tromba, batterie elettroniche, chitarre distorte e assoli di basso elettrico.

Nel brano “Maledetta Balera” l’abbraccio che nel tango crea una connessione fisica ed emotiva tra i due ballerini si unisce all’andamento del liscio, con una contaminazione con la musica dell’Est Europa.