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Epidemia di salmonella dai noodles al pollo. Il pericolo viaggia tra gli scaffali dei supermercati

di Marzio Amoroso - 9 Luglio 2026

Allarme salmonella in Europa, con un focolaio legato a noodles istantanei al gusto pollo che continua a preoccupare le autorità sanitarie. Nonostante i richiami già avviati, il rischio di nuovi contagi resta concreto perché molte confezioni contaminate potrebbero essere ancora nelle dispense domestiche.

Cosa sappiamo sull’epidemia di salmonella

Il focolaio è collegato a un ceppo specifico, Salmonella Stanley, individuato in diversi lotti di noodles al pollo e pollo piccante distribuiti in più Paesi europei. I dati aggiornati parlano di oltre cento casi confermati e decine di ricoveri, con bambini e giovani adulti tra le fasce più colpite. La contaminazione riguarda prodotti a lunga conservazione. I noodles istantanei possono restare in casa per mesi, spesso dimenticati in dispensa. Questo dettaglio rende il focolaio particolarmente insidioso, perché il consumo di una confezione acquistata tempo fa può ancora provocare infezioni.

Paesi coinvolti e situazione in Italia

I casi di salmonella sono stati registrati in numerosi Stati europei, tra cui Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Svezia e Regno Unito. Al momento l’Italia non risulta tra i Paesi con casi confermati collegati a questi noodles contaminati, ma il monitoraggio resta alto. Le autorità europee hanno rafforzato i controlli e hanno avviato procedure di ritiro dei lotti sospetti. Tuttavia, la reale criticità è rappresentata dai prodotti già venduti e conservati nelle abitazioni.

Sintomi da non sottovalutare

L’infezione da salmonella può provocare febbre, diarrea intensa, vomito e crampi addominali. Nei soggetti fragili, come bambini e anziani, il rischio principale è la disidratazione. In presenza di questi sintomi dopo il consumo di noodles al pollo, è consigliabile contattare subito il medico o il pronto soccorso.

Cosa devono fare i consumatori

Chi ha in casa noodles istantanei al gusto pollo o pollo piccante dovrebbe controllare con attenzione le confezioni. In caso di dubbio è prudente evitare il consumo e rivolgersi ai canali ufficiali di assistenza sanitaria. Il focolaio è considerato ancora attivo. Finché le confezioni contaminate resteranno nelle case, il rischio di nuovi casi di salmonella non potrà dirsi chiuso.

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