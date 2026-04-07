Attualità

Commerzbank boccia Unicredit: “Interazioni flop, non c’è premio adeguato”

Nuovo capitolo, dalla Germania arriva l'ennesima bocciatura alla proposta di Orcel

di Cristiana Flaminio - 7 Aprile 2026

Ancora una bocciatura: Commerzbank stronca le interazioni con Unicredit. Non c’è accordo, non c’è nemmeno la volontà di provare un’intesa. Tra Germania e Italia, almeno sotto il profilo bancario, la distanza non è mai stata tanto grossa. E soprattutto incolmabile. Oggi pomeriggio, l’istituto di credito tedesco ha messo nero su bianco, in una nuova nota, tutti i suoi dubbi in merito all’offerta presentata da Unicredit. E ha ribadito di non sentirsi affatto rassicurata dai nuovi canali di dialogo aperti.

Commerzbank interazioni bocciate con Unicredit

La nota della banca diretta dall’amministratrice delegata Bettina Orlopp è dura e non lascia alcuno spazio all’interpretazione. Le interazioni tra Commerzbank e Unicredit, al momento, “non hanno dimostrato un sufficiente valore potenziale” per gli azionisti della prima. Almeno rispetto allo scenario di una rinnovata autonomia aziendale. “UniCredit non ha mostrato volontà di offrire agli azionisti di Commerzbank un premio necessario e adeguato”.

Autonomia unica via

Il messaggio che arriva da Commerz è netto. La banca tedesca vuole restare autonoma. E nessuna di queste interazioni tra Unicredit e la stessa Commerzbank convincerà azionisti e lavoratori a “cedere” agli italiani. “Su questa base, al momento non è evidente una soluzione consensuale. Commerzbank continua focalizzarsi sull’attuazione efficace della sua strategia autonoma”. In ogni caso, la banca tedesca, se non altro per evitare di far arrabbiare ancora di più la Bce, afferma di essere “aperta a discussioni e proposte che creino valore concreto”.