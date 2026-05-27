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Competenze digitali: corsa di fine anno. Ce la faremo?

Il mancato raggiungimento del 70% di cittadini digitalizzati entro dicembre innescherebbe una reazione a catena di gravi conseguenze

di Dave Hill Cirio - 27 Maggio 2026

Competenze digitali: fine dicembre il termine ultimo di una sfida che determinerà il peso dell’Italia nello scacchiere europeo.

Alfabetizzazione digitale: a che punto siamo

Mentre il dibattito pubblico resta spesso intrappolato nel cliché generazionale che vede i giovani primeggiare e gli anziani arrancare, la realtà dei dati rivela una verità più profonda. L’alfabetizzazione digitale non è un accessorio culturale, ma il presupposto essenziale per la competitività del Sistema Paese.

Oggi, secondo le rilevazioni aggiornate, il 54,3% della popolazione tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali almeno di base. È un balzo in avanti significativo rispetto al 45,8% di due anni fa, ma resta un abisso da colmare per raggiungere il target del 70% fissato dalla strategia “Italia Digitale 2026” entro la fine di dicembre.

Non è solo una questione di cifre

È la velocità di esecuzione a preoccupare: se non centriamo l’obiettivo, rischiamo un cortocircuito che va ben oltre la mancata alfabetizzazione individuale. Perché l’Italia non corre abbastanza?

Le ragioni del ritardo sono strutturali e radicate in nodi critici istituzionali. Il digital divide non è solo l’assenza di hardware, ma la mancanza di un ecosistema educativo capace di integrare le nuove tecnologie. L’Italia sconta uno squilibrio formativo drammatico: i laureati in tecnologie dell’informazione rappresentano solo l’1,5% del totale, contro una media europea del 4,5%.

Questa carenza di specialisti impedisce quella trasmissione di competenze necessaria a permeare il tessuto delle pmi, dove upskilling e reskilling sono imperativi di sopravvivenza. Senza esperti che guidino l’adozione di intelligenza artificiale, cybersecurity e data analytics, le aziende perdono terreno, vedendo la propria produttività contrarsi drasticamente.

Cosa rischiamo davvero entro fine anno?

Il mancato raggiungimento del 70% di cittadini digitalizzati entro dicembre 2026 innescherebbe una reazione a catena di gravi conseguenze. In primo luogo, c’è il rischio concreto di blocco o riduzione delle ultime rate del Pnrr. La Commissione Europea eroga i fondi in base al rispetto rigoroso di milestones e target: se i progetti legati alla Missione 1, come il Servizio Civile Digitale o i centri “Digitale Facile”, dovessero fallire o restare incompiuti, l’erogazione delle ultime rate previste per la fine del 2026 potrebbe essere sospesa.

Lo spreco di risorse pubbliche

L’Italia ha stanziato oltre 135 milioni di euro solo per la rete dei centri di facilitazione digitale e l’arruolamento di facilitatori. Non raggiungere il traguardo significherebbe certificare l’inefficacia di un investimento pubblico epocale. Ma il danno più grave sarebbe operativo.

Il governo sta digitalizzando i servizi pubblici, dall’Anagrafe Nazionale al Fascicolo Sanitario Elettronico. Se quasi la metà della popolazione resta esclusa, lo Stato rimane bloccato in un sistema ibrido inefficiente, obbligando comuni e ospedali a mantenere costosi sportelli fisici, annullando ogni risparmio previsto.

Italiani di “serie B”

Infine, si cristallizzerebbe una frattura sociale insanabile. Rimanere al di fuori del perimetro delle competenze significa creare cittadini di “serie B”, impossibilitati ad accedere a bonus, sanità digitale e concorsi. Non è più tempo di alibi legati all’età: l’alfabetizzazione digitale è l’unica via per restare al passo con i tempi e garantire al Paese una cittadinanza attiva e una crescita economica sostenibile.

Il 31 dicembre non è solo una scadenza burocratica, ma l’ultima chiamata per evitare un declino tecnologico che pagheremmo per decenni. La competitività si gioca ora: ogni sforzo mancato oggi è un’opportunità di benessere collettivo che svanisce domani.