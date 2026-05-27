Attualità

Superenalotto, il “6” fantasma da oltre un anno

Superenalotto il “6” che non arriva e il montepremi che esplode

di Gianluca Pascutti - 27 Maggio 2026

Il “6” del Superenalotto manca da oltre un anno e questa assenza così prolungata ha trasformato il jackpot in uno dei più alti di sempre. Estrazione dopo estrazione, senza vincite di prima categoria, il montepremi ha continuato a crescere fino a superare la soglia di centinaia di milioni di euro, diventando uno dei jackpot più ricchi al mondo tra i giochi numerici a totalizzatore. La combinazione vincente continua a sfuggire ai giocatori, alimentando attesa, curiosità e un’attenzione mediatica costante attorno alle estrazioni. Secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili, il jackpot attuale del Superenalotto si colloca nell’area dei 170 milioni di euro, una cifra che lo pone stabilmente nella fascia dei montepremi record della storia del concorso. Ogni concorso senza “6” aggiunge nuovi milioni al montepremi, rendendo ancora più appetibile la prossima estrazione.

Perché il jackpot è arrivato a queste cifre

Il Superenalotto è un gioco a totalizzatore, quindi una parte delle giocate confluisce nel montepremi. Quando nessuno centra la sestina vincente, l’intero importo destinato al “6” viene accantonato e sommato al jackpot del concorso successivo. Una lunga serie di estrazioni senza vincitori di prima categoria, come quella che stiamo vivendo, porta inevitabilmente a un’escalation del montepremi. La combinazione di probabilità bassissime di vincita, numero elevato di concorsi e volume di giocate in crescita ha creato il contesto perfetto per un jackpot da record. Più il montepremi sale, più aumentano le giocate, in un circolo che alimenta ulteriormente la cifra finale.

Cosa sappiamo sulle ultime estrazioni

Le ultime estrazioni hanno confermato un dato chiave, nessun “6” e, in diversi casi, neppure un “5+1”. Le vincite più alte si sono fermate alle categorie inferiori, con premi importanti ma lontani dal colpo di prima fascia. Questo ha permesso al jackpot di restare intatto e di continuare a crescere. Ad oggi, quindi, sappiamo che il “6” manca da oltre dodici mesi, che il montepremi ha raggiunto una quota intorno ai 170 milioni di euro e che ogni nuova estrazione del Superenalotto è potenzialmente storica.