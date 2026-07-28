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Concluse le riprese di “Bentornati al Sud” con Bisio e Siani, nelle sale dal 25 dicembre

di Italpress - 28 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Si sono concluse, dopo sette settimane di lavorazione tra Castellabate, Roma e Milano, le riprese di Bentornati al Sud, la nuova commedia diretta da Luca Miniero, che riporta sul grande schermo Claudio Bisio e Alessandro Siani. Bentornati al Sud è una produzione Bartlebyfilm, Italian International Film (una società Lucisano Media Group) e Medusa Film, prodotta da Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone per Bartlebyfilm e da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film, con il sostegno della Film Commission Regione Campania.

Gran parte delle riprese si sono svolte a Castellabate, il borgo cilentano che aveva già fatto da sfondo nel 2010 a Benvenuti al Sud e che è tornato a trasformarsi in un grande set a cielo aperto. Le sue strade, i vicoli, le piazze e gli scorci che il pubblico ha imparato ad amare con il primo film sono stati ancora una volta il cuore del racconto, accogliendo cast e troupe in un’atmosfera fatta di entusiasmo, colori e inconfondibile calore del territorio. La lavorazione è poi proseguita tra Roma e Milano, fino alla conclusione del set.

Accanto a Claudio Bisio e Alessandro Siani, tornano anche molti dei volti storici che hanno contribuito al successo dei due film precedenti: Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone e Giacomo Rizzo, con la partecipazione straordinaria di Valentina Lodovini. Il soggetto è firmato da Alessandro Siani che ha scritto anche la sceneggiatura con Claudio Bisio e Luca Miniero. Dietro la macchina da presa, insieme a Luca Miniero, hanno lavorato il direttore della fotografia Francesco Di Pierro, la scenografa Giada Esposito, la costumista Eleonora Rella, il montaggio sarà a cura di Ian Degrassi e le musiche saranno del compositore Umberto Scipione. Bentornati al Sud uscirà nei cinema il 25 dicembre, distribuito da Medusa Film.

– Foto Gianni Fiorito –

(ITALPRESS)