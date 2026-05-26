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Confagricoltura e l’Università della Tuscia firmano una convenzione e rafforzano la loro collaborazione

di Italpress - 26 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Confagricoltura e l’Università della Tuscia rafforzano la loro collaborazione con una convenzione che è stata firmata a Palazzo della Valle dal presidente Massimiliano Giansanti e dalla rettrice dell’ateneo, Tiziana Laureti.

L’accordo rientra nelle finalità di entrambe le istituzioni consolidando l’integrazione tra formazione universitaria e mondo professionale, valorizzando conoscenze e competenze degli operatori, favorendo ricerca e innovazione nell’imprenditoria agricola quali fattori essenziali per la crescita civile ed economica del sistema produttivo.

L’intesa favorisce inoltre le attività in collaborazione con le imprese agricole a completamento della preparazione degli studenti. Grazie alla convenzione, saranno attivate quindi collaborazioni in ambito scientifico, professionale e formativo, comprese iniziative relative a studi, ricerche e progetti sperimentali, attività didattiche per gli studenti, aggiornamento professionale, master, convegni, seminari, corsi e iniziative culturali.

Determinante sarà il coinvolgimento diretto delle aziende associate alla Confederazione per lo svolgimento di stage e tirocini degli studenti dell’Università.

“Questa sinergia con Confagricoltura – afferma la rettrice dell’Università della Tuscia, Tiziana Laureti – rappresenta un passo fondamentale per il nostro Ateneo, da sempre vocato all’eccellenza nella ricerca e nella formazione applicate al territorio e al settore primario”.

“Abbiamo nel nostro Dna la stretta collaborazione con il mondo universitario con cui realizziamo numerosi progetti specifici e ad ampio respiro – afferma il presidente di Confagricoltura Giansanti -. Questa convenzione con l’ateneo della Tuscia ci permette di coinvolgere le nostre strutture produttive, in particolare del Lazio, valorizzando le competenze professionali e i progetti imprenditoriali che hanno ricadute sulla competitività delle aziende agricole e su tutto il territorio”.

-Foto ufficio stampa Confagricoltura-

(ITALPRESS).