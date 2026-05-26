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Ue, Lollobrigida “Sui fertilizzanti serve una strategia di carattere industriale” / Video

di Italpress - 26 Maggio 2026

RUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Sui fertilizzanti chiediamo una strategia di carattere industriale. Non è più il tempo dei ritardi, di un’eccessiva burocrazia e di attese infinite per avere risposte”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine del Consiglio Agrifish al Consiglio dell’Unione europea a Bruxelles. Il ministro ha ricordato che l’Italia “ha fatto la sua parte sul piano nazionale mettendo risorse importanti”, con un credito d’imposta del 30% per i mesi di marzo, aprile e maggio, ma ha sottolineato che le misure adottate a livello europeo “non sono ancora sufficienti”.

Per Lollobrigida, l’Europa deve emancipare il proprio sistema produttivo rispetto ai rischi e alle contingenze internazionali, dalla crisi di Hormuz alle difficoltà delle filiere. Tra i temi affrontati anche la crisi del settore lattiero-caseario e la trasparenza delle etichette.

“L’Italia si è battuta contro etichette condizionanti, come il Nutri-Score, che non garantiscono una conoscenza esatta del prodotto ma indirizzano verso uno scaffale piuttosto che verso un altro”, ha detto Lollobrigida, ribadendo la richiesta di una etichettatura europea che certifichi chiaramente l’origine. “L’Italia è garanzia di qualità, noi vogliamo che ci sia scritto che quel prodotto è italiano”, ha aggiunto.

Sul dossier FAO, il ministro ha poi ricordato che l’Italia sostiene la candidatura di Maurizio Martina, spiegando che Roma è pronta a convergere su una candidatura unica quando anche gli altri Paesi saranno disponibili a una sintesi che tenga conto del peso italiano nelle organizzazioni internazionali. “Siamo molto sottodimensionati a livello europeo: l’Italia non ha avuto gli spazi che merita. È una situazione che a me non sta bene”, ha concluso.

