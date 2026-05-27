Tregua armata in Medioriente. Usa-Iran, una partita a scacchi dall’esito incerto: tutti i fronti della crisi del Golfo

Esteri

L'accusa di Teheran a Washington

di Ernesto Ferrante - 27 Maggio 2026

Le accuse rivolte dall’Iran agli Stati Uniti per la violazione del cessate il fuoco nella regione di Hormozgan rappresentano l’ennesimo segnale della fragilità della tregua. La nota del ministero degli Esteri iraniano, diffusa dai media statali, utilizza un linguaggio durissimo. Si parla infatti di “atti aggressivi”, di “malizia e ipocrisia” da parte degli americani e si ribadisce che Teheran “non lascerà impunito alcun male”.

La strategia della Cina

In questo contesto, la Cina si muove con la sua riconosciuta prudenza strategica. L’appello di Pechino al rispetto degli impegni e alla risoluzione pacifica delle controversie non è un semplice esercizio diplomatico, perché riflette la volontà di consolidare il proprio ruolo di arbitro silenzioso nelle crisi del Medio Oriente. Il Dragone, che ha costruito negli ultimi anni un capitale politico significativo nella regione, basti pensare alla mediazione tra Iran e Arabia Saudita, punta a presentarsi come attore affidabile, capace di offrire una cornice negoziale alternativa a quella occidentale. Il sostegno espresso al Pakistan, definito da Xi Jinping un partner fondamentale nel facilitare il dialogo tra Washington e Teheran, conferma questa strategia multi-livello.

Il ruolo del Pakistan

Islamabad, dal canto suo, continua a muoversi su un terreno scivoloso. Le dichiarazioni del ministro della Difesa Asif, che esclude l’adesione agli Accordi di Abramo, mostrano la volontà di mantenere una linea coerente con la tradizione politica del Paese, profondamente legata alla causa palestinese. La sua posizione è un misto di pragmatismo diplomatico e fedeltà ideologica.

I fondi congelati all’estero dell’Iran

Sul fronte economico, il nodo dei fondi iraniani congelati all’estero rimane uno dei principali ostacoli al negoziato. Le smentite del Qatar riguardo a presunte offerte miliardarie agli iraniani rivelano la delicatezza del percorso individuato. Ogni indiscrezione può essere interpretata come un tentativo di manipolare il processo diplomatico. Tuttavia, il fatto che i negoziatori iraniani puntino allo sblocco di 24 miliardi di dollari mostra quanto la questione economica sia sentita da Teheran, colpita da sanzioni, inflazione e isolamento finanziario.

Il monito di Khamenei

Parallelamente, la Guida Suprema Mojtaba Khamenei ha diffuso un messaggio dal forte valore simbolico e politico. L’affermazione secondo cui i Paesi del Golfo non fungeranno più da “scudo” per le basi americane è un avvertimento chiaro agli Stati Uniti e un tentativo di ridefinire i rapporti di forza regionali. Khamenei ha parlato di un “nuovo ordine” plasmato dalle capacità dei popoli islamici. Una narrativa che mira a rafforzare la legittimità del suo ruolo. L’Iran vuole mostrarsi come potenza resiliente, capace di influenzare gli equilibri regionali nonostante le pressioni militari e politiche.

Il blackout digitale

La vicenda del blackout digitale aggiunge un ulteriore livello di complessità alla situazione. La sospensione dell’ente incaricato della gestione del cyberspazio, appena istituito dal presidente Masoud Pezeshkian, rivela tensioni interne tra apparati e istituzioni. Nonostante l’annuncio del ripristino della rete, NetBlocks continua a registrare un blackout di 88 giorni. Un dato che evidenzia quanto il controllo dell’informazione sia diventato un terreno di scontro cruciale. La gestione di Internet non è solo una questione tecnica, ma un elemento centrale della stabilità politica.

Un equilibrio fragile

Gli sviluppi delle ultime ore delineano un Medio Oriente in cui tregua e instabilità si intrecciano pericolosamente. Ogni attore, dagli Stati Uniti alla Cina, dal Pakistan al Qatar, tenta di ritagliarsi un ruolo nella definizione del prossimo ordine regionale. L’Iran, pur mostrando determinazione nel difendere la propria sovranità, sa che la partita decisiva si giocherà sul terreno diplomatico ed economico, non solo su quello militare. La sensazione che si avverte è che la tregua attuale sia solo una parentesi temporanea in un contesto ancora non del tutto definito.