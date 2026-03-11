Italpress Notizie Hi-Tech

Congresso Piarc, Cozzoli “La sicurezza delle infrastrutture stradali passa sempre più dall’analisi dei dati e dall’intelligenza artificiale”

di Italpress - 11 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – “La sicurezza delle infrastrutture stradali passa sempre più da tecnologie digitali, analisi dei dati e intelligenza artificiale”. Lo ha affermato l’Amministratore Delegato di Autostrade dello Stato, Vito Cozzoli, intervenendo al “17° World Congress on Road Winter Service, Resilience and Decarbonisation”, organizzato da PIARC – World Road Association a Chambéry, in Francia.

“La sicurezza delle infrastrutture passa sempre di più da tecnologia, dati e intelligenza artificiale: è questa la direzione che Autostrade dello Stato sta seguendo per rendere la rete autostradale più sicura, resiliente ed efficiente”, ha spiegato Cozzoli, sottolineando “l’utilizzo di sensori avanzati, piattaforme digitali e sistemi di monitoraggio in tempo reale per ponti, viadotti e gallerie. Attraverso la nostra piattaforma digitale STRIVE e l’uso dell’intelligenza artificiale stiamo passando da una manutenzione reattiva a un modello predittivo basato sui dati, in grado di individuare per tempo eventuali criticità”.

-Foto ufficio stampa Autostrade dello Stato-

