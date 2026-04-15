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Consegne in crescita per Stellantis, +12% nel primo trimestre 2026

di Italpress - 15 Aprile 2026

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Stellantis ha pubblicato le proprie stime delle consegne consolidate per il primo trimestre 2026. Il termine “consegne” identifica i volumi di veicoli consegnati alla rete, ai distributori o direttamente ai clienti finali e alle flotte, che determinano la rilevazione dei ricavi.

Le consegne consolidate per tre mesi conclusi il 31 marzo 2026 sono stimate a 1,4 milioni di unità, con un aumento del 12% rispetto all’anno precedente. L’incremento è in larga misura attribuibile all’Europa allargata e al Nord America, sostenuto anche dalla crescita delle consegne su base annua in Medio Oriente & Africa e Sud America.

Il Nord America ha registrato una crescita delle consegne di circa 54 mila unità rispetto allo stesso periodo del 2025, pari a un aumento del 17% su base annua. Questo miglioramento riflette un rafforzamento dello slancio commerciale nella regione. Le consegne del Ram 1500 (light-duty) HEMI V8, dell’aggiornamento di Jeep« Grand Wagoneer, e del nuovo Jeep Cherokee hanno contribuito per oltre il 100% della crescita rispetto all’anno precedente, compensata parzialmente dal calo delle consegne di Jeep Compass, legato all’aumento della produzione di Jeep Cherokee, anch’esso prodotto nello stabilimento di Toluca.

Nell’Europa allargata, le consegne del primo trimestre sono aumentate di circa 69 mila unità, pari a un incremento del 12% su base annua. I volumi dei veicoli commerciali leggeri (LCV) sono rimasti stabili a 135 mila unità. La crescita dei volumi per i veicoli passeggeri è attribuibile ai nuovi lanci. Le consegne di FIAT, Opel/Vauxhall e Citroen hanno beneficiato dalle performance dei modelli su piattaforma Smart Car (Citroen C3, C3 Aircross, Opel/Vauxhall Frontera, Fiat Grande Panda) che sono cresciuti di circa 48 mila unità, pari a un aumento dell’85% su base annua. I veicoli a marchio Leapmotor hanno visto una forte accelerazione commerciale, con consegne in crescita di 22 mila unità, attestandosi a 27 mila unità. Questo è attribuibile al successo, in particolare in Italia, del modello Leapmotor T03, nel segmento dei BEV accessibili in Europa.

In Medio Oriente & Africa, le consegne sono aumentate di 11 mila unità, pari ad un aumento dell’11% su base annua, principalmente trainate dalla Turchia (approssimativamente + 12 mila unità). Questo significativo miglioramento riflette principalmente i benefici di una normalizzazione nella dinamica delle scorte e una crescente performance commerciale in Turchia, grazie all’introduzione delle nuove Smart Car di Citroen e Opel. Anche l’Algeria ha registrato un contributo positivo grazie al progressivo aumento della produzione locale. Le consegne nei Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo sono diminuite di oltre il 50%, raggiungendo circa 3 mila unità.

In Sud America, le consegne sono aumentate di circa 8 mila unità, pari ad un aumento del 4% su base annua, da attribuirsi al Brasile, dove le consegne hanno registrato una crescita di circa 17 mila unità (+11% su base annua), riflettendo un contesto di mercato più favorevole. Tale andamento è stato parzialmente compensato da una flessione delle consegne in Argentina di circa otto mila unità (-19% su base annua), dovuta al calo del settore e alla pressione esercitata dai nuovi operatori cinesi. Stellantis ha mantenuto la propria leadership nelle consegne regionali, così come nei suoi due principali mercati, Brasile e Argentina.

– foto logo Stellantis –

(ITALPRESS).