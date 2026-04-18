Attualità

La sicurezza come bandiera. Così la Lega prova a riconquistare terreno ripartendo da Milano

di Eleonora Manzo - 18 Aprile 2026

Domani Milano si prepara ad accogliere l’ennesimo raduno leghista, ma più che una chiamata alle armi sembra un richiamo alle origini, con una certa ansia da prestazione incorporata. Matteo Salvini torna nella sua città simbolo con un obiettivo neppure troppo nascosto: rimettere a fuoco i principi del partito in vista delle prossime elezioni e, soprattutto, misurarsi. Con gli alleati, con gli avversari, ma prima ancora con la realtà.

Il punto è che la Lega arriva all’appuntamento con un bagaglio leggero di linea politica e piuttosto carico di parole d’ordine. Una differenza non da poco. Perché le prime implicano una direzione, le seconde bastano a riempire un discorso. E infatti sul palco milanese torneranno centrali i temi identitari di sempre, quelli che non tradiscono mai: giustizia – rigorosamente ‘vicina ai cittadini’ – e remigrazione, parola densa, divisiva, perfetta per marcare il territorio.

Fin qui, nulla di nuovo. Se non fosse che accanto a questi capisaldi riaffiora una preoccupazione altrettanto strutturale: la piazza. Riempirla davvero, non evocarla. Un vecchio cruccio leghista, che negli anni ha accompagnato ogni grande evento come un’ombra discreta ma persistente. E allora, nel dubbio, si allargano le maglie. Si prova a parlare un po’ a tutti, si sfumano gli angoli, si aggiungono temi, si moltiplicano gli appelli. Non tanto per convinzione, quanto per necessità.

Il ragionamento, in fondo, è lineare: più gente in piazza, più numeri da esibire, più forza da rivendicare. E magari – nel migliore dei mondi possibili – più voti da raccogliere domani. Una trasformazione quasi alchemica, quella che da presenza fisica dovrebbe diventare consenso elettorale. Funziona a volte, altre meno. Ma resta una tentazione irresistibile.

Nel frattempo, il partito fa quadrato. Anzi, di più: fa presenza. Ministri, governatori, sottosegretari, dirigenti. Una mobilitazione interna che ha il sapore della dimostrazione di compattezza, ma anche della precauzione scenica. Se la base tentenna, la struttura si compatta. Se il popolo è incerto, l’apparato si mostra. Tutti attorno al leader, a ribadire che la Lega c’è, esiste, resiste.

Salvini, dal canto suo, gioca su più tavoli. Da un lato rilancia i temi identitari per rinsaldare il nucleo duro, dall’altro prova ad allargare il perimetro per non restare confinato. Un equilibrio delicato, che riflette una difficoltà più ampia: trovare oggi un messaggio unico, riconoscibile e davvero mobilitante. Perché la stagione degli slogan monolitici sembra finita, ma quella delle sintesi efficaci non è ancora cominciata.

Così Milano diventa una sorta di test a cielo aperto. Non solo sui numeri, che pure verranno contati con cura quasi notarile, ma sulla capacità della Lega di ritrovare una direzione che non sia solo la somma delle sue parole d’ordine. Perché tra giustizia, remigrazione e qualche concessione più larga, il rischio è quello di somigliare a un catalogo più che a un progetto.

Domani si vedrà quanta gente risponderà all’appello. E, soprattutto, quale Lega salirà davvero su quel palco: quella che prova a tornare se stessa o quella che, nel dubbio, prova a essere un po’ tutto. In politica, a volte, la differenza è tutta lì.