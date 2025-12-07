Sport

Coppa del Mondo di spada: trionfo azzurro a Vancouver

di Lino Sasso - 7 Dicembre 2025

Notte di gloria per la scherma italiana a Vancouver, dove risuona l’Inno di Mameli nella terza giornata della coppa del mondo di spada. L’Italia festeggia due medaglie: l’oro conquistato da Giulia Rizzi, tornata sul gradino più alto del podio per la quarta volta in carriera, e il bronzo di Matteo Galassi, alla sua seconda medaglia nel circuito maggiore. Sfiora la medaglia Alberta Santuccio, protagonista di una prova convincente. La siciliana delle Fiamme Oro supera Terayama (14-13) e Vanryssel (15-14), poi domina la romena Sont (15-7) negli ottavi. Ai quarti si arrende solo alla priorità contro la coreana Lim (15-14), chiudendo al quinto posto.

Rizzi, Vancouver ancora una volta terra di successi

Giulia Rizzi apre la stagione internazionale 2025-2026 nel migliore dei modi, dominando una gara che la vede protagonista fin dal primo assalto. L’atleta delle Fiamme Oro supera la statunitense Chin (15-7) nel turno da 64, poi fatica il giusto per avere la meglio sulla francese Von Kerssenbrock (10-9). Negli ottavi batte la polacca Zgryzniak (15-7) e accede alla top 8, dove conquista la certezza della medaglia superando la cinese Tang (15-14). In semifinale la friulana olimpionica impone la propria superiorità sulla coreana Lim (15-8), guadagnando l’accesso alla finale. L’ultimo atto della gara femminile della coppa del mondo di spada è un duello intensissimo contro la francese Candassamy: Rizzi lo risolve con freddezza, mettendo la stoccata decisiva del 13-12. Tre anni dopo la sua prima vittoria, ottenuta sempre a Vancouver l’8 dicembre 2022, la campionessa azzurra torna a trionfare nella città canadese, arricchita da un oro olimpico a squadre e animata dalla stessa determinazione di allora.

Galassi, un bronzo che conferma il suo talento

Nella gara maschile, arrivano altre soddisfazioni per l’Italia. Matteo Galassi, ventenne del Centro Sportivo Carabinieri, conquista un importante bronzo nella coppa del mondo di spada, confermando la crescita già mostrata negli ultimi mesi. Parte con il successo sul coreano Hwang (15-10), poi batte l’israeliano Freilich (15-9). Negli ottavi supera lo svizzero Metrailler (15-10) e nei quarti sconfigge il magiaro Koch (15-12), assicurandosi il podio. La sua corsa si ferma in semifinale contro l’israeliano Vilensky (15-13), ma il bronzo rappresenta comunque il secondo risultato di peso dopo quello ottenuto a Berna un anno fa.

Le squadre in pedana nell’ultima giornata della Coppa del Mondo di spada a Vancouver

La tappa di Vancouver della coppa del mondo di spada si chiude con le prove a squadre. L’Italia femminile – Caforio, Kowalczyk, Paulis, Santuccio – entra negli ottavi contro la vincente tra Romania e AIN. Il team maschile – Buzzacchino, Cuomo, Galassi, Piatti – debutta nel tabellone da 32 contro l’AIN. Per la spedizione azzurra si tratta di un weekend straordinario: sette medaglie complessive, tre d’oro e quattro di bronzo, che confermano l’Italia come protagonista assoluta della scherma mondiale.